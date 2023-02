Chenoa confiesa que rechazó colaborar con un artista internacional: "Y lo hizo con Nelly Furtado y fue un hit mundial"

Esta semana Chenoa empieza su sección en Cuerpos especiales hablando de todo el revuelo que se ha producido sobre el hate hacia los concursantes del Benidorm Fest.

"Me ha gustado mucho que la gente empiece a hablar y a opinar lo que realmente cree de las críticas que no son críticas. Que son un poco más subiditas de tono y la gente se está posicionando y me parece muy bien que la gente empiece a decir que 'basta ya", ha afirmado.

La polémica más comentada fue la conversación de Aritz y Malbert sobre la propuesta de Agoney en el bailarín aseguraba que no le gustaba la canción del canario y tanto él como el youtuber la tildaban de "satánica". "Agoney estuvo muy bien diciendo el otro día lo que dijo. Me gustó mucho su actuación, sabéis que soy fan de Agoney".

Chenoa rechazó colaborar con Michael Bublé

Recientemente Katy Perry ha reconocido que rechazó colaborar con Billie Eilish en Ocean eyes, uno de los primeros éxitos de la joven artista, y que esta decisión fue "un gran error".

Chenoa, ha querido romper una lanza a favor de esta decisión de Katy Perry: "No tuvo visión. No vio a Billie Eilish, que es la hostia, a mí me encanta su rollo y me gusta mucho. Pero no es un fallo. A veces dices que no a una proposición sin querer porque en ese momento no te viene bien".

En este sentido, Eva Soriano ha querido saber si Chenoa ha rechazado alguna vez una proposición de la que luego se ha arrepentido.

"No la he rechazado. Fue en un momento en el que no estaba bien", ha empezado explicando la artista. "Yo no me encontraba bien. Estaba de gira por México y me llamó el productor Áureo Baqueiro, para hacer un dúo con Michael Bublé y le dije que no. Y lo hizo Nelly Furtado", ha continuado entre risas.

Chenoa reconoce que luego este tema se convirtió en un hit mundial pero que ella en ese momento tan sólo quería volver a casa para ver a su madre.

Le pidieron cantar 'En tu cruz me clavaste' en una visita del Papa

Otra anécdota de lo más curiosa que ha explicado Chenoa en Cuerpos especiales es que en una visita del Papa le pidieron ir a cantar su tema En tu cruz me clavaste.

"Yo les dije 'hombre, no lo veo'. Yo no lo entendí, les dije '¿pero habéis escuchado la letra de En tu cruz me clavaste?' Y fue Niña Pastori", ha explicado entre las bromas de Iggy y Eva que se han imaginado a la artista gaditana cantando el hit de Chenoa.