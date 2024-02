Chimo Bayo: "A mi hija Tania le digo que mi primera hija fue el 'Así me gusta a mí' y se enfada"

Chimo Bayo se ha venido este viernes a Cuerpos especiales para presentar su nueva canción, Así baila mi gente, en la que colabora con Coqui Selection.

El DJ, máximo exponente de la Ruta del Bakalao, ha hecho alarde de su característica intensidad, el complemento perfecto para su compañero en este proyecto musical. "Es un gran DJ y un gran productor. Tenemos un carácter muy diferente. Yo soy el loco y él es más metódico", ha contado sobre su nueva pareja musical.

Juntos han sacado varias canciones, incluido el Himno de la Paella, que "no existía a nivel mundial". "Habla de esa gente que va de fiesta a un chalet, que va dormido... o no, y va a hacer una paella y se le olvida el arroz", ha explicado sobre este tema. "Y a partir de ese momento Nano, nano... que está llegando peña".

El valenciano insiste en que da gusto trabajar con Coqui Selection porque es muy intenso. ¡Un no parar! "El otro día le dije 'tranquilito que no se puede hacer esto en un segundito' y lo hicimos en dos", ha continuado.

"Somos la pareja ideal", ha añadido. "He trabajado con mucha gente porque he producido cosas con otra gente y, cuando te juntas con un loco como yo, el tema se alarga. Aquí hemos tomado la decisión de ser más rápidos. Este año hemos sacado cuatro canciones y en los últimos cuatro había sacado una o dos. Me parece perfecto, la intensidad esa me gusta".

Coqui Selection no es el único con el que ha colaborado recientemente Chimo Bayo. En julio sacó la canción No paro ni un instante, una canción en forma de biografía.

"Es muy interesante porque la escribió un amigo mío, esta letra no es mía y cuenta quién soy. Yo no me atrevía a escribir sobre mí y entonces cuenta la historia de cuando empecé", ha añadido recitando algunos versos de la canción.

Tania, su hija DJ

Chimo Bayo ha reconocido que "está muy orgulloso de todas sus canciones", no tiene favorita, y ha confesado que su hija Tania, que también es DJ, no es la primera

"Mi primera hija fue el Así me gusta a mí, el Esta sí, esta no, y tú estás aquí gracias a ella", ha contado. "Porque en la época de la Ruta era todo tan efímero que podías estar en otro lado, sin trabajo o lo que fuera. Cuando la hice dije: 'Aquí tenemos tres añitos, de pasta... vamos a tener a mi hija". "Se enfada y me dice, 'yo soy la primera".

De Tania Bayo ha contado que "es muy intensa" como él y que "no hace caso a nadie". Él también se lo recomienda, aunque le dice que intente ir a sitios buenos "pero no hace ni puto caso", ha apuntado entre risas.

Actor en 'Quan no acaba la nit'

Chimo Bayo, que no pudo salir en la serie La Ruta, ha hecho sus pinitos como actor en la películaQuan no acaba la nit.

"En la serie no llegamos a un acuerdo pero tenía en la cabeza interpretar a un actor que no fuera Chimo Bayo, porque Chimo Bayo lo bordo", ha contado entre risas. "Y la cuestión fue que me dieron que tenían un papel para mí y les dije que no pasaba nada si no era de fumar", ha contado el DJ que hace de "traficante bipolar".

"Me dieron el guion y me dejaron hacer", ha explicado sobre la libertad que le dieron para interpretar a este personaje. "Los críticos me han dicho que todos conocen a Chimo Bayo pero el que sale en pantalla es un actor que representa un papel y dije 'guau, qué bueno".

Chimo Bayo ha explicado también que "la Ruta del Bakalao era muy romántica": "Yo lo viví trabajando y yéndome de fiesta. Si no hubiera existido la Ruta del Bakalao habría tenido que inventarla alguien, fue un momento de hedonismo, de diversión, de música electrónica... Creo que está valorada por muchos, estigmatizada durante mucho tiempo pero yo muy contento de ser representante y hacerme el loco todo lo que pueda... y sin querer, me llamaron el Rey de la Ruta".

La entrevista ha terminado con un homenaje al tema más icónico de Chimo Bayo, Así me gusta a mí, que se ha adaptado a los seguidores del DJ que se han hecho mayores y han tenido que cambiar la noche por los madrugones: "Ahora eres runner, tienes media maratón y vas por el triatlón... así me gusta a mí, así me gusta a mí... Rojas, verdes, amarillas son mis zapatillas..."