MANDA TU PETICIÓN AL 600565908

Cinco canciones de Jota Music para escuchar antes de un examen

"Venga, tengo que ponerme a estudiar. A ver, última vez que miro el móvil. Voy a coger otro subrayador que con tres no me basta. ¿Qué hora es? Debería haber avanzado ya cinco caras...y solo he subrayado una. Bah, no me concentro... Descansito y me pongo a y media". Te suena, ¿verdad? Lo que necesitas es apagar el móvil y centrarte. ¿Y sabes cuál es la mejor manera? Esta playlist que te pincha Jota Music.