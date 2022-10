Cristina Pardo, sobre su relación con Tamara Falcó: "Yo le he dicho que tenemos que irnos de fiesta"

Cristina Pardo visita Cuerpos especiales y probablemente es de las pocas invitadas que no ha tenido que madrugar expresamente para al programa. Eva Soriano e Iggy Rubín le preguntan por su rutina matinal y con la cantidad de información que consulta a primera hora de la mañana necesita levantarse a la misma hora que si presentase un morning.

¿Alguna vez le ha saturado la sobreinformación? "Hubo un punto de mi vida en el que me sobrepasó la información y decidí vivir con los móviles silenciados, cosa que he mantenido", explica.

La periodista está al frente junto a Iñaki López de Más Vale Tarde, que se emite de lunes a viernes a partir de las 17.15h en La Sexta. ¿Trabajaría en un morning más "ligero" como Cuerpos especiales? "Pues yo creo que rindo más por las mañanas que por la noche. Pero tendría que medir mi capacidad de entretenimiento matutino", bromea Cristina.

Pardo siempre ha estado muy vinculada a la información política, por lo que ha recibido muchos elogios, pero también mucho hate en redes sociales. Aunque entiende que "si no tienes hate no eres nadie", confiesa que en algún momento le ha sobrepasado las críticas: "Cuando tienes un tropiezo profesional y te lo hacen notar en Twitter, pasas momentos en los que verdaderamente piensas 'madre mía', me odia toda España', pero a los cinco minutos se te pasa".

Pero más allá de Más Vale Tarde, Cristina Pardo también es colaboradora de El Hormiguero, donde coincide con Tamara Falcó. "Me parecía que tenía un universo muy particular del que yo estoy completamente ajena. Pero es verdad que a raíz de lo que le pasó me di cuenta de que le tengo aprecio y me parece una buena persona", ha explicado sobre cómo ha cambiado su opinión sobre ella. "Yo lo que le he dicho es que tenemos que irnos de fiesta", ha añadido.