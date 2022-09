Cristina Pardo aclara a Tamara Falcó que no sabía nada de las infidelidades de Íñigo Onieva

"No me refería a esto"

Ya es oficial. El 17 de junio de 2023 no hay boda. Tamara Falcó ha bromeado este jueves en su regreso a El Hormiguero sobre su decisión de romper su compromiso con Íñigo Onieva, cuya petición de matrimonio fue la protagonista de la tertulia del jueves 22 de septiembre.

Ese día llegó emocionada al programa y su compañera Cristina Pardo le hizo una broma que siete días después, y viendo todo lo que ha ocurrido esta última semana, ha tenido que aclarar.

"Yo solo una puntualización, cuando me dijo que se casaba le dije 'a ver si va a caer una bomba nuclear', pero que no me refería a esto", ha dicho entre risas. "Que no parezca que tenía...", ha añadido la periodista aclarando que desconocía las infidelidades de su exprometido.

"Nunca lo pensé", le ha contestado Tamara también entre risas. "Que no parezca que yo tenía una información...".

Cristina Pardo refería más bien a la actualidad de los últimos meses y no al vídeo de Íñigo besándose con una chica que ese misma noche, cuando estaban en la fiesta de inauguración de la casa de Jorge Ventosa, empezó a circular por grupos de WhatsApp. El vídeo que Tamara Falcó vio al día siguiente y que Íñigo en un primer momento dijo era de 2019.

El vídeo, y todo lo que ha pasado entorno a él, ha sido el protagonista de la tertulia de El Hormiguero, en la que Tamara Falcó reveló el papel que jugó Isabel Preysler en la separación. Ella se volcó en ayudar a su hija y el viernes, el día en que el vídeo circulaba por todas las redes, le hizo un encargo a Íñigo.