¿Cuándo es bueno llevarse bien con tu ex y cuándo es mejor alejarse? Santos Solano da las claves en 'Cuerpos especiales'

En una semana donde la actualidad ha traído varias rupturas de lo más sonadas, el doctor Santos Solano nos trae en su sección como afrontar una ruptura y cómo aprender a relacionarnos con nuestra expareja.

Para empezar, Santos explica que lo que hay que tener que claro es qué pasó durante la relación y qué fue lo que la llevó hasta la ruptura. "En función de eso, en algunos casos no va a ser nada aconsejable si hemos tenido una relación que no ha sido del todo sana, que ha sido tóxica; y otras veces sí que tiene sentido cuidar esa relación después de la ruptura".

¿Cuándo es bueno que llevarnos bien con nuestro ex?

Santos Solanos explica que uno de los casos en los que es positivo llevarse bien con la expareja, aunque no se llegue a ser amigos, es cuando hay hijos de por medio: "Es importante poder tener un canal abierto".

Por otro lado, Solano puntualiza que es importante tener en cuenta cómo esta relación con nuestra expareja puede incidir en nuestras futuras relaciones. "Ese es el único factor que puede ser perjudicial".

¿Cuándo es mejor no tener contacto con nuestra expareja?

Cuando una relación ha finalizado, debemos alejarnos si una de las dos personas sigue queriendo retomar la relación sentimental, mientras que la otra no. "Si creemos que nuestro ex sigue enamorado de nosotros, lo de seguir viéndolo que no lo pase mal o por pena, es en realidad no estar cuidando a esta persona".

Otro indicativo que señala que no debemos mantener contacto con nuestro ex es cuando sentimos la necesidad de seguir controlando su vida: "Me meto en sus redes sociales para ver con quién está quedando, dónde estuvo el fin de semana... No nos estamos acercando correctamente a esa persona".