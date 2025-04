Damiano David cuenta que dejó cinco canciones fuera del disco pero confirma que "saldrán seguro"

El próximo 16 de mayo verá la luz Funny Little Fears (Pequeños Miedos Divertidos), el primer disco en solitario de Damiano David. Un álbum donde rompe los moldes de las expectativas que había sobre él, tanto sonora como líricamente, y en el que viaja a lo más profundo de su mente mientras se enfrenta a sus propios miedos.

"Muestro una parte muy real de mí. Este álbum ha sido un camino para mirar a mis miedos e incluso reírme y estar orgulloso de ellos", comenta el italiano, que confiesa haber sentido que no era lo suficientemente bueno en determinadas ocasiones. La inseguridad, a rasgos generales, le ha llevado a negarse a sí mismo determinadas oportunidades. "Incluso mientras estaba grabando el disco tuve que superar muchas inseguridades. Ahora miro atrás y me río y me perdono a mí mismo, pero esa lucha era para crear algo más grande".

No es un disco de un solo género. Damiano, que venía de derrochar glam rock en Maneskin, abrazada ahora las baladas y el pop rock más clásico en un proyecto que bebe de muchas influencias. "Ahora mismo no estoy escuchando mucha música, pero sí podcasts y otras cosas", asegura. Eva ha querido saber si le van los True Crime, pero no, prefiere comedia "o algo más light".

Ahora que trabaja en solitario, las decisiones son suyas. "Elegir las 14 canciones que entran en el disco ha sido más fácil, pero se han quedado fuera cinco o seis. Saldrán, seguro, por una razón u otra".

Del disco ya están disponibles Silverlines, una balada para llorar mientras ves llover, y Born with a Broken Heart, un hit para llorar mientras bailar. O sea, que Damiano es muy de música triste y llorar... "No soy un chico triste, pero sí escucho música triste", bromea el artista, que disfruta de una buena lloradita y luego un buen perreo.

El vídeo de Born with a Broken Heart es un auténtico homenaje a los musicales. Su favorito es El Gran Showman, y no descarta subirse a las tablas del teatro. "Me encantaría", asegura.

Después de San Remo, Eurovisión y conquistar a Laura Pausini, a Damiano David le queda poco para tocar techo. "Ahora solo quiero gustarle a Eros Ramazzotti", dice entre risas antes de ponerse serio y asegurar que solo necesita "relax, volver a España y traer más música". De hecho, no ha podido ni siquiera comer tortilla de patata o hacer algo de turismo.

Al que sí conoce muy bien de nuestro país es a Guitarricadelafuente, del que se ha declarado súper fan. Tanto es así que tiene tatuada una frase suya (Mamasita dame alas, que me quiero ir a volar). Pero como tiene tantos, Eva le ha propuesto hacerse un tatuaje de otro artista español. Después de escuchar a Amaral, a Amaia y Aitana y a Alejandro Sanz... ¡El elegido es Alejandro Sanz! ¡Queda dicho!