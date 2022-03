Daniel Guzman nos hace spoiler del divertido discurso de Joaquín Guzmán por si gana el Goya a Mejor actor revelación

Canallas es la segunda película como director de Daniel Guzmán, donde trabaja con Luis Tosar y con su gran amigo Joaquín González, presente en Cuerpos especiales. Joaquín, Brujo y Luismi son tres canallas de barrio que vuelven a encontrarse después de veinte años. Mientras que Joaquín se ha convertido en un importante empresario, Brujo y Luismi continúan como dos décadas atrás, sin hacer nada importante con sus vidas. Sin embargo, Joaquín no ha evolucionado tanto como él piensa...

Cuando terminó el pase del Festival de Málaga, hubo gente que me abrazó y me dijo que habían ido 100 minutos en los que se lo habían pasado muy bien y habían disfrutado mucho", ha explicado Joaquín para elogiar el trabajo de su amigo Daniel.

Sin embargo, a pesar del éxito de la película Joaquín ha confesado que ya no quiere hacer más cine. "Eso no es verdad", le ha interrumpido Guzmán, entre risas: "Si ya tienes escrito lo que dirás en los Goya si te nominan a Mejor actor revelación. Dirá: '¿Me habéis visto? Pues ya no me vais a ver más".

Por último, les ponemos varios temazos para escoger a la canción más "canalla": Julio Iglesias VS Joaquín Sabinas; Leño VS Rosendo; El Canto del Loco VS C, Tangana; y El Jincho VS Pereza. ¿Cuál será la escogida?