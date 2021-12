Delaporte: "En nuestros conciertos la gente va a salir volada, con medio cerebro dormido"

Hoy han venido a desayunar a Cuerpos especiales los reyes del pop electrónico: Sandra y Sergio de Delaporte, que vienen a presentarnos su EP Abril. "En nuestros conciertos la gente va a salir volada, va a salir con medio cerebro dormido", vaticina Sandra sobre este trabajo.

Sobre el nombre escogido para el EP, Sandra explica por qué este mes es tan importante para el grupo: "Se llama Abril porque pasaron muchas cosas en abril. Íbamos a empezar la gira pero vino la pandemia y también ha sido el mes en el que hemos vuestro a tocar pospandemia".

Delaporte ha acompañado el lanzamiento de Abril del corto Abril: Hasta quedarnos rotos. "Lo ha dirigido Martina Hache con un equipo con muchas chicas. Escribimos el guion y decidió que tenía que actuar a full. Cosa que no entendí muy bien porque yo lo de ser actriz es una cosa que me cuesta porque hay que madrugar mucho", revela Sandra divertida.

Además, Sandra es colaboradora de yu Music. Antes de esto, Sandra cantaba en bodas y nos confiesa que la canción que más le pedían era Flying to the moon: "Y no te piensas que me la pedían una vez. Me la pedían muchas veces porque era la única que se sabían los señoros de ahí".

Y no es la única, Sergio también tocaba en bodas: "acompañando a cantantes que cantaban Flying to the moon".

Por último entra en el estudio Alba Cordero para hacer Furor: Delaporte VS Cuerpos especiales con temáticas relacionadas con canciones de Delaporte y tienen que cantar canciones relacionadas con estos temas sin que sean canciones de Delaporte. ¿Quién ganará?