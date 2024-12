Depedro cuenta que un niño le orinó en el pie durante un rodaje: "Me dijeron que no iba a quedar bien en el vídeo"

Depedro ha entrado en el estudio de Cuerpos especiales con una de las presentaciones más adecuadas para un profesional de su categoría: "uno de los músicos mas talentosos". A pesar de todo, Jairo Zabala ha confesado que "a veces cuesta ponerse en perspectiva" con respecto a los elogios, pero ya están Eva Soriano y Nacho García para hacer que se lo crea.

El cantante y músico ha llegado para presentarLa Gloria, el cuarto single extraído de su último álbum Un lugar perfecto y que forma parte de la película del cineasta Javier Macipe La estrella azul. Un proyecto que le ha "permitido cruzar el charco, ver amigos..." y disfurtar de Santiago del Estero, una ciudad al norte de Argentina que recomienda visitar con behemencia porque "no todo es porteño".

Tanto la canción como la película resultan "hermanadas", como indica el rótulo del videoclip, porque "tienen antepasados comunces" en referencia a "las chacareras", un estilo del folclore argentino muy popular en la ciudad y cuyo espacio privilegiado es el Pario del Indio, donde se grabó el videoclip.

Un metraje en el que Depedro da rienda suelta a toda su capacidad interpretativa, aunque rechaza sentirse atraído por profundizar en esta vertiente artística. "Participé en una película alemana y me han dicho que han cortado todas mis escenas; no es para todo el mundo", ha explicado entre risas, añadiendo que sus "ideas no las entienden los creadores audiovisuales", porque sugirió a Javier Macipe de cara al videoclip incluir las escenas de "un niño de cinco años" que se bajó los pantalones y le orinó en los zapatos y el director declinó amablemente la idea.

Además, también ha habido oportunidad de abordar sus dos próximos conciertos en La Riviera los días 10 y 11 de febrero de 2025, en los que se verá acompañado de grandes artistas como Luz Casal (por partida doble), Coque Malla o Xoel López, entre otros. Acerca de la gallega, Depedro se ha desehecho en elogios para explicar que "no necesita del efecticismo ni de la cabriola para llegarte al corazón" y que "cuando Luz Casal canta una canción tuya, ya no es tuya".

Además, ha regalado a los oyentes de Cuerpos especiales una preciosa versión en acústico de Lo que va pasando, su canción elegida para El rincón de cantar.

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.