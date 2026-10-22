DePedro explica por qué su álbum se titula 'Furia y Calma': "Estos dos adjetivos nos definen, sobre todo en nuestro país"

El artista DePedro o, lo que es lo mismo, Jairo Zavala, ha vuelto al estudio de Cuerpos especiales para presentar Furia y Calma, el nuevo álbum del madrileño que verá la luz el próximo 23 de octubre, un proyecto sobre el que autor asegura que "parece que han calado parte de las letras en este momento que estamos viviendo".

"Nuestra mirada desde el barrio rico del mundo, que es donde vivimos, tiene una dirección. Tengo el privilegio de poder viajar mucho y ver otras cosas, y esa necesidad de aguantar, pero sabiendo que puedes tener un futuro mejor, pasa mucho fuera de nuestras fronteras. Es algo global", ha indicado DePedro acerca del auge de movimientos sociales que se está experimentando en la actualidad. "Estos dos adjetivos nos definen (Furia y Calma), sobre todo en nuestro país, que nos gusta tanto el drama y tiramos las paredes a cabezazos, son imprescindibles".

A pesar del éxito cosechado a lo largo de su carrera, el artista aún se confiesa asombrado con la "muy buena recepción" que han tenido los adelantos del disco. "Me sorprende que la conexión emocional sea tan fuerte", ha explicado.

En cuanto a las colaboraciones de Furia y Calma, DePedro ha explicado cómo se fraguó su canción con Iván Ferreiro, Va a llover. "Hice la canción y digo: Esta canción se la he copiado a Iván. Parece que le pega mucho", ha recordado, añadiendo que, cuando se la envió, al respuesta del gallego fue: "Venga, vamos a hacerla juntos, la compongo contigo". Sin embargo, debido a que en aquel momento "estaba trabajando en su supergira y no le dio tiempo a dedicarle la energía", aunque finalmente pudieron grabarla juntos.

En cuanto a Su corazón, con Camila Moreno, el colombiano Camilo fue quien animó a Jairo a colaborar crear esta colaboración. "Me dijo que estaba en Madrid (...) y ella fue muy generosa", ha indicado, recomendando a sus fans que se sumergiesen en la discografía de la chilena.

De cara al comienzo de su gira en la Sala Villanos de Madrid, de "aforo medio, que hace mucho que no toco ahí, y nos va a dar tiempo a rodar las canciones y no tener esa presión de un sitio grande", ha reivindicado del rol que ejercen este tipo de espacios en contraste con la dinámica actual de algunos artistas que llevan otros formatos. "Creo que entras más en el mundo del show bussiness, que de la música. Son fórmulas que no tengo nada en contra de ellas, pero me gustaría que se pusiera el foco y se echara una mano a las salas pequeñas, que es donde tenemos oportunidad de desarrollarnos y son fundamentales para que los discursos musicales generen profundidad", ha reflexionado.

De hecho, el artista ha recordado que la Sala Villanos "antes era la Caracol, era como un Olimpo. Ahora se ha sobredimensionado todo muchísimo y de repente todo el mundo hace un Wizink, pero Lenny Kravitz tocaba en La Riviera y era imposible llegar".