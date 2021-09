'Dime tres palabras': Alba Reche se entera en directo que Miki Núñez le ha escrito un relato

Miki Nuñez nos ha hecho sudar esta mañana en Cuerpos especiales, pero tras un "retrasito" por fin lo tenemos en el estudio para presentar Dime tres palabras, su nuevo libro.

Tras saludar a Alba Reche, que se encuentra en el estudio de Madrid con Iggy Rubín, Miki nos explica de qué va este nuevo proyecto: "Yo tenía mucho miedo cuando era pequeño. Y mi mamá venía a la habitación y me decía 'dime tres palabras', y entonces me explicaba un cuento. Entonces yo, durante toda mi vida, lo que he ido haciendo ha sido preguntarle a la gente tres palabras cuando estaba mal. Y he ido grabando todas esas historias creadas a partir de las tres palabras en notas de voz y subiéndolas a la nube".

"Cuando me preguntaron si quería escribir un libro pensé que llevaba escribiendo un libro toda mi vida. Y lo que he hecho es recopilar todos esos relatos cortos", ha añadido.

Además, Miki ha aprovechado que Alba continuaba en antena para confesarle que le escribió un cuento a partir de tres palabras que le preguntó hace mucho tiempo.

'Lo mejor', su colaboración con Bely Basarte

Volviendo al terreno musical, Miki Nuñez se ha unido a Bely Basarte para la colaboración Lo mejor: "Está canción es absolutamente de Bely. Me escribió un día y me dijo 'oye, tengo una canción que creo que te puede encajar y que me gustaría cantarla contigo. Yo estoy haciendo acostumbrada a hacer cosas más tristes y esto es lo más alegre que he hecho".

Aprovechando que Alba continúa en antena, Miki le pregunta si se hadado cuenta de lo bien que le salen las segundas voces ahora. Entre risas, explican que la primera semana de su estancia en OT, les tocó interpretar un tema a dúo que todo eran segundas voces y que a ninguno de los dos les salía.

"Era la primera semana y era muy difícil. Nos pusieron a los dos a hacer las segundas voces y ahora las sabemos hacer. Hemos progresado adecuadísimamente", ha reivindicado Alba.

El juego de Iggy Rubín

Iggy Rubín ha preparado un juego para Miki Núñez que consiste en leer un fragmento de los fan fiction que circulan sobre el artista en la red para que adivine la trama.

"En la cama de Carlos Right hay bastante movimiento. ¿En qué momento se le ocurre traer a una chica a la habitación cuando se supone que estamos dormidos?"

Iggy añade una pista: el relato se llama La fraternidad y se describe a Miki como estudiante heterosexual de tercero de filosofía. ¿Adivinarán Miki y Alba la trama?