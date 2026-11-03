Guitarricadelafuente, nominado en los Hollywood Music In Media Awards

Guitarricadelafuente está de enhorabuena y no es para menos. Su participación en La bola negra no deja de darle alegrías.

Si hace unos días recogía el Innovation Award en el Savannah Film Festival y recientemente recibía una nominación por su debut como actor en losGotham Audience Awards, ahora le ha llegado su primera nominación por La nieve.

El cantante firma el tema principal de la banda sonora de la película de Los Javis que opta al premio a Mejor canción de una película independiente en la próxima edición de los Hollywood Music In Media Awards.

El intérprete ha sido nominado por el tema inspirado en la última letra que Lorca escribió a Rafael, como él mismo contó en la CNN, y cuya melodía le vino a la cabeza una noche de insomnio.

"Cuando estábamos haciendo una de las escenas más exigentes físicamente, estábamos ya bastante agotados después de dos meses en Cantabria. Llegamos esa noche a la habitación y yo estaba tan exhausto que no podía ni dormir. Ahí surgió una melodía", contó el cantante, que reconoce que entendió bien su canción cuando la escuchó en el montaje final de la película. Ahí entendió su verdadero significado.

Cuándo son los Hollywood Music In Media Awards y los otros nominados

Guitarricadelafuente no tiene que esperar mucho para saber si La nieve es o no reconocida en los Hollywood Music In Media Awards. El miércoles 18 de noviembre se celebra la ceremonia de entrega de los premios —en España, la madrugada del miércoles 18 al jueves 19— y ahí sabremos si recibe el galardón.

Por ahora, podemos repasar cuáles son sus rivales en esta categoría que podrían arrebatarle el premio.

Brothers Keep Goin' Anyway de Brother Verses Brother - Ethan Gold.

de - Ethan Gold. Hollywood Man de Billy Knight - Beck.

de - Beck. How Could You Leave de Bloom - Brandon Jarrett y Amber Frank.

de Brandon Jarrett y Amber Frank. La Nieve de La bola negra - Guitarricadelafuente, Raül Refree y Lucas Duran.

de La bola negra - Guitarricadelafuente, Raül Refree y Lucas Duran. On Video de Primetime - Phoebe Bridgers, Jack Antonoff y Christian Lee Hutson.

de - Phoebe Bridgers, Jack Antonoff y Christian Lee Hutson. This City May Have Chewed Me Up (But It Hasn't Spit Me Out) de The Debut - Jesse Eisenberg.

Después de esta ceremonia, a Guitarricadelafuente y al resto del equipo de La bola negra aún le queda un gran recorrido y fechas marcadas en rojo en el calendario. El 7 de diciembre conoceremos los nominados a los Globos de Oro 2027, el 15 sabremos los candidatos a los Premios Goya y el 21 de enero, los aspirantes a los Oscar.