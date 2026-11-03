C. Tangana cambia su foto de perfil en redes y dispara todas las alarmas

C Tangana llevaba sin asomarse a X más un año. Su última publicación fue en junio de 2025 tras el concierto de Dellafuente en el Metropolitano de Madrid.

En TikTok también estaba desaparecido desde entonces y a Instagram se asomó algo más para promocionar el regreso de Agorazein, la banda con la que inició su carrera y que regresa a los escenarios los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre para celebrar 10 años de su disco Siempre.

Tanto silencio ha hecho saltar las alarmas de sus fans, a los que ha puesto a especular con su cambio de foto de perfil en las tres plataformas.

El cantante ha dejado atrás la portada del disco El Madrileño, que le acompañaba desde su salida en 2021, para publicar una foto suya en blanco y negro en la que posa con gafas en blanco y negro.

¿Qué está tramando? ¿A qué responde esta nueva imagen? ¿Está a punto de anunciar algo? ¿Llegará pronto nueva música? ¿O será solo por los próximos conciertos de Agorazein?

Los fans del cantante sueñan con el inicio de una nueva etapa musical que llegaría más de tres años después de su último lanzamiento. En junio de 2023 lanzó Oliveira Dos Cen Anos, el himno del centenario del Celta de Vigo, y en mayo de ese año Estrecho / Alvarado, una canción a sus inicios.

Después participó en la creación de Los almendros, la canción ganadora del premio Goya en premio Goya en 2025 y que canta La Tania en La guitarra flamenca de Yerai Cortés, por el que el propio C. Tangana recibió el premio Goya a Mejor documental.