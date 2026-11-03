'La bola negra' es ya la película más vista del año en España

El equipo de La bola negra suma una nueva alegría. Después de superar a Ocho apellidos vascos en el ranking de las películas más taquilleras de la historia, colocándose en tercera posición, la película de Los Javis ha logrado un récord anual y es oficialmente la película más vista en España en 2026.

La película coral protagonizada, entre otros, por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Milo Quifes y Carlos González, ha superado los 5,5 millones de entradas vendidas tal como informa Pau Brunet y Box Office España.

La cinta supera en número de espectadores a las taquilleras Spider-Man y La Odisea, que todavía le ganan en recaudación. La bola negra suma 37 millones de euros, mientras que la película sobre la obra de Homero ha logrado 38,4 millones y la cinta sobe el héroe de Marvel, 39,2 millones.

Estos datos en taquilla han convertido a La bola negra, estrenada el 25 de septiembre de 2026, en la tercera película española más taquillera de la historia solo por detrás de Ocho apellidos vascos y Lo imposible. ¿Logrará superarlas?

1. Ocho apellidos vascos (Emilio Martínez-Lázaro) - 56.194.668 euros

(Emilio Martínez-Lázaro) - 56.194.668 euros 2. Lo imposible (Juan Antonio Bayona) - 42.444.290 euros

(Juan Antonio Bayona) - 42.444.290 euros 3. La bola negra (Javier Ambrossi y Javier Calvo) - 36.750.000 euros

4. Ocho apellidos catalanes (Emilio Martínez-Lázaro) - 36.146.627 euros

(Emilio Martínez-Lázaro) - 36.146.627 euros 5. Torrente, presidente (Santiago Segura) - 28.132.055 euros

(Santiago Segura) - 28.132.055 euros 6. Los otros (Alejandro Amenábar) - 27.254.163 euros

(Alejandro Amenábar) - 27.254.163 euros 7. Un monstruo viene a verme (Juan Antonio Bayona) - 26.161.766 euros

(Juan Antonio Bayona) - 26.161.766 euros 8. El orfanato (Juan Antonio Bayona) - 25.061.449 euros

(Juan Antonio Bayona) - 25.061.449 euros 9. La gran aventura de Mortadelo y Filemón (Javier Fesser) - 22.847.733 euros

(Javier Fesser) - 22.847.733 euros 10. Torrente 2: Misión en Marbella (Santiago Segura) - 22.142.173

La distancia entre La bola negra y las otras dos películas es grande pero ha pasado muy poco tiempo desde su estreno y lo cierto es que a la película le queda mucho camino por recorrer. El 7 de diciembre conoceremos si está entre las nominadas a los Globos de Oro 2027, el 15 sabremos los candidatos a los Premios Goya 2027 y ya el 21 de enero se desvelará si forma parte de los Premios Oscar 2027.

De qué va 'La bola negra'

En apenas dos horas y media, La bola negra narra una historia sobre la memoria queer dividida en tres tiempos e inspirada en la figura y la obra de Federico García Lorca. La película muestra la represión de la Guerra Civil española para indagar en sus consecuencias en la época contemporánea.

La historia combina tres tiempos distintos. Carlos (Milo Quifes) vive en 1932 y encarna el único personaje abiertamente homosexual escrito por Lorca en su obra inacabada. Sebastián (Guitarricadelafuente) es un joven trompetista que llega al bando nacional en 1937 y que cae rendido ante un miembro del bando republicano: Rafael Rodríguez Rapún (Miguel Bernardeau), personaje inspirado en el actor real de La Barraca. Por último, Alberto (Carlos González) intenta seguir adelante a pesar de los problemas que atraviesa en 2017 y que le terminan vinculando con el poeta.

Las tres tramas están entrelazadas e inspiradas en el manuscrito inconcluso de Lorca —del que Los Javis conservan el título—. Por su parte, los hechos ficticios de 1937 se basan en La piedra oscura (2015), una pieza teatral de Alberto Conejero —quien también firma el guion de la película—. El poeta comenzó a escribir La bola negra en 1936, año en el que fue asesinado. Como homenaje, los cineastas deciden darle su propio final a la historia.