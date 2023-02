Elena Rose confiesa en 'Cuerpos especiales' qué artista le impactó más que le llamase para componer: "Fue una película"

Recibimos en Cuerpos especiales a Elena Rose, una cantante y compositora que ha hecho temazos para artistas como Rauw Alejandro, Camilo, JLo, Selena Gomez, Maluma, Tini, María Becerra, Daddy Yankee, Marc Anthony y muchos artistas más.

AUnque reconoce que estrellas de la música de este nivel hayan recurrido ha ella, la llamada más impactante fue la de Pharrell Williams. "Me llamó Rebeca León - reciente exmanager de Rosalía- y me dijo Pharrell quiere que vayas a su casa".

Ante la incredulidad del primer momento, Elena explica que estuvo dos meses en su casa componiendo: "Fue una película". "Es una persona muy espiritual, muy consciente de lo que representa ser un alma creativa en el mundo y la responsabilidad que eso tiene. Ha vivido muchísimo", explica del artista.

'Bayamón', el nuevo single de Elena Rose

Ahora, Elena también ha querido lanzarse como solista y ya tiene varios temas en el mercado, como Bayamón, su último single. La artista nos confiesa que cuando compone para otros artistas, ya lo hace conscientemente y por eso no interfiere en su música, aunque a veces las cosas cambian de lugar: "A veces yo escribo pensando en alguien y al final me la termino yo porque ese es su hogar".

Y con una agenda tan amplia, no es de extrañar que tire de ella para hacer colaboraciones. Un ejemplo de ello es Quererte bonito, con Sebastián Yatra. Aunque, en este caso, nos confiesa que fue el artista colombiano en el que le propuso a ella hacer un tema juntos: "Yo estaba con él escribiendo para su álbum y él fue el primero que me dijo 'hey, me encanta tu voz. Vente mañana y hacemos una canción juntos".