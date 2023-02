Santos Solano explica qué es el síndrome del impostor, por qué ocurre y qué perfiles existen

Santos Solano ha vuelto un martes más a Cuerpos especiales. El psicólogo de cabecera del morning de Europa FM, que viene cada 15 días a hablar de salud mental, se ha centrado esta semana en el síndrome del impostor, un fenómeno psicológico sobre el que ha aclarado toda clase de duras: desde qué es hasta cómo enfrentarse a él o a cuántas personas afecta.

"Los estudios nos dicen que 7 de cada 10 personas alguna vez han sentido como que no están capacitados para su trabajo", ha contado a Eva Soriano e Iggy Rubín al inicio de la sección. "Y además los estudios dicen que es un poco más frecuente en mujeres".

¿Qué es el síndrome del impostor?

"El síndrome del impostor no es un trastorno de salud mental recogido como tal sino de un nombre que le hemos puesto a un fenómeno psicológico que consiste simplemente en no considerar que estás a la altura de las circunstancias o que no seas capaz de aceptar que lo que has conseguido sea mérito tuyo", ha apuntado el experto sobre este fenómeno bastante frecuente y que no siempre se da de la misma manera.

"Hay distintos niveles, puede aparecer de manera temporal ante un cambio de trabajo o una circunstancia determinada, o puede ser algo más duradero que vaya empeorando poquito a poco con el tiempo", ha añadido.

El ejemplo típico aplicado a los estudios lo personifica "el estudiante que ja trabajado mucho, se presenta a los exámenes y cree que no ha rendido lo suficiente". Es el estudiante que "tiene ese pensamiento catastrofista de me va a ir mal, me va ir mal y luego saca sobresaliente". "Aunque no te lo creas, detrás de esos pensamientos y esas verbalizaciones hay muchas veces muy sufrimiento y frustración. Hay alguno que no pero la gran mayoría sí".

¿Qué tipos de perfiles hay?

El síndrome del impostor no es igual siempre: "Se recogen hasta cinco grupos o perfiles".

Personas que se proponen metas demasiado altas y que siempre piensan que lo podrían haberlo hecho mejor aunque tengan éxito.

y que siempre piensan que lo podrían haberlo hecho mejor aunque tengan éxito. Personas que, con el objetivo a lo mejor de cubrir sus inseguridades, lo que hacen es depositar en el trabajo mucha parte de su autoestima, trabajando cada vez más, más, más, llegando a perjudicar su salud mental o su relación con los demás.

trabajando cada vez más, más, más, llegando a perjudicar su salud mental o su relación con los demás. Personas que creen que todo les debe salir perfecto al primer intento y lo que tienen es baja tolerancia a la frustración de equivocarse, de tener que aprender, de fallar...

y lo que tienen es baja tolerancia a la frustración de equivocarse, de tener que aprender, de fallar... Personas que escogen hacerlo todo por su cuenta sin pedir ayuda a los demás por miedo a que se vaya a notar que no están preparadas. Es el perfil más individualista.

que no están preparadas. Es el perfil más individualista. Personas que consideran que están estafando, que no están siendo honestos y tienen miedo a que le pillar.

¿Por qué se da el síndrome del impostor?

"Inseguridad y autoestima" pueden ser las causas que desencadenen el síndrome del impostor, pero también puede haber dinámicas familiares que hayan podido aumentar que te sientas así, "lo que en psicología se llama gran exigencia".

"Esta presencia o exigencia en casa por obtener muy buenas clasificaciones o incluso las comparaciones con hermanos o amigos cercanos, que estuviesen muy valorados", ha explicado Santos sobre las posibles causas a las que se unen también los estereotipos de género. "No nos podemos olvidar de las diferencias en la educación, en cuanto a las expectativas laborales, en cuanto a cómo nos preparan a hombres o a mujeres, o incluso el hecho de tener que conjugar la vida profesional con la exigencia laboral, social... Son cosas que ayudan a sentirnos de otra manera", ha señalado.

Y no hay que olvidarse de "la propia autoexigencia, pensar que siempre tienes que conseguir más, tener las expectativas demasiado desajustadas, demasiado altas... son cosas que también pueden afectar".

¿Se puede superar el síndrome del impostor?

No hay una forma ni un truco perfecto para superar el síndrome del impostor. "Hay que entender que a las personas no siempre le pasa eso", ha apuntado Santos Solano.

"Una persona que a lo mejor no está bien en su trabajo puede estar atravesando otra etapa complicada en otras partes de su vida. El trabajo con estas personas gira en torno a identificar estos pensamientos y luego aprender a gestionarlos, no solo cambiando esa interpretación sino también no reforzando la forma en la que yo actúo, la forma en la que yo pienso".

Lo importante es que tenemos que entender que "cuando alguien se siente así no decide sentirse así, no lo puede cambiar de forma voluntaria". El objetivo no es dejar de dudar de ti mismo, eso es sano. La cosa es dudar hasta el punto de que nos viene bien.