Rosalía y su mánager, Rebeca León, se separan: confinamiento juntas y estrellato internacional

Rosalía y Rebeca León dejan de trabajar juntas. La artista y su mánager han roto la relación profesional que las unía después de seis años de andadura juntas.

Ha sido la revista Billboard la que asegura que la separación ha sucedido "de forma amistosa" y que las dos partes sienten "agradecimiento y orgullo por todo lo que han logrado".

Llevaban unidas de manera profesional desde el año 2017, cuando Rebeca León presenció en directo el poder y talento de Rosalía en un concierto en Madrid. Fue Juanes -otro de sus representados- el que le insistió en que tenía que ver con sus propios ojos el magnetismo de la cantante. "Juanes me dijo 'me ha hecho llorar, es como la hija de Mariah Carey y Bjork", contó León en una entrevista. "Personas así aparecen cada 50 años", añadió.

Desde entonces no se han separado y León ha sido responsable directa del meteórito despegue internacional de la carrera de Rosalía.

El confinamiento de Rosalía, en casa de Rebeca León en Miami

Durante estos seis años han cultivado entre ellas mucho más que una relación laboral. A Rosalía la pandemia por coronavirus le pilló creando su disco Motomami al otro lado del charco. No podía permitirse volver a Barcelona y dejar de trabajar, así que la artista pasó los días más duros en la casa que su mánager comparte en Miami con su marido, Ariel Verdejo.

Desde allí grabó Rosalía la versión de La Llorona de Chavela Vargas que lanzó para amenizar la incertidumbre pandémica. Unas sábanas bastaron para recrear un mini estudio y conseguir una atmófera íntima y arrolladora.

También terminó de componer y grabar en casa de Rebeca León Dolerme, la balada que estrenó cuando el covid paralizó sus planes de estrenar una "canción para el club".

Rebeca León, que es hija de padres cubanos, nació en Miami en 1975.

Una de las cosas que más orgullo le han hecho sentir es la especie de 'matriarcado' que Rosalía ha creado a su alrededor.

El núcleo duro que la apoya de manera incondicional está formando únicamente por mujeres como su hermana Pilar Vila o su madre. "Una de las cosas más emocionantes de Rosalía es que la apoya un equipo de mujeres, yo misma, su madre, su hermana...", asegura Rebeca, que dirige la agencia de representación LionFish.

Rosalía necesitaba a alguien que la ayudase a crecer a ella y a su música y Rebeca León estaba prendada de su propuesta, así que se convirtieron en el tándem perfecto. "Ella era cautivadora. Era inspiradora. Cantaba flamenco y luego hiphpo. Su movimiento, su actitud... Y pensé: 'esto va a cambiarlo todo. Había reinventado algo", añadía en la misma entrevista.

Colaboraciones internacionales y premios: el estallido de Rosalía

Gracias a la fusión Rebeca León-Rosalía, la artista ha trabajado con los máximos exponentes de la música mainstream actual.

No solo acumula Premios Latin Grammy por doquier -ya lleva 10-, también se ha subido a los escenarios más importantes del mundo con su Motomami World Tour y ha grabado con artistas tan globales como The Weeknd, Billie Eilish o Travis Scott, personalidades que no siempre acceden a trabajar con una joven que busca abrirse paso en una industria dominada por el poder.