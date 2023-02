Los problemas de Eva Soriano al pedir palomitas en un cine: "¿Pasa algo por mezclar? ¿Voy a tener resaca?"

La sección Eva le grita a una nube ha vuelto es martes a Cuerpos especiales y esta vez Eva Soriano ha traído un problema del primer mundo que vivió este fin de semana en el cine.

"A mí lo que me apetece cuando voy al cine es comerme un buen combo de palomitas", puso en contexto a Iggy Rubín y a todos los oyentes del morning de Europa FM. "Tengo el caprichito de que me gustan las dulces y saladas, no puedo escoger entre papá y mamá. No puedo elegir, entonces últimamente lo que se está llevando a cabo en muchas salas de cine es que ya conocen estos gustos, conocen a gente de mi categoría, gente que le gusta mezclar", ha contado sobre las salas en las que se venden combos mixtos.

Eva Soriano pidió uno de estos combos y la persona que le atendió le dijo que no, que debía elegir una u otra. "¿Cómo que una u otra? ¿Qué es esto? ¿La decisión de Sophie?", añadió la presentadora, a la que en el cine le dijeron que en ese cine no mezclan. "¿Cómo que no se mezcla en el cine? Si tenemos la tragicomedia... ¿Cómo que no se mezcla en el cine?"

Quien le atendió le dijo que mezclar los dos tipos de palomitas es una guarrada. "Y antes se iba un fulano con nachos y perritos calientes . ¿Cómo una guarrada? Entonces si conoce a Dabiz Muñoz se va a morir", añadió Eva Soriano.

La presentadora de Cuerpos especiales asegura que una "las palomitas como una experiencia inmersiva en el cine": "Que la pareja se da un beso, palomita dulce. Que se pelean, palomita salada. Que se pelean y luego tiene pernocte fuerte, dulce y salada. Así dirijo la experiencia en el cine con las palomitas".

Eva Soriano consiguióal final que le sirviesen el combo mixto pero... ¡mal servido!. "Coge y pone debajo las saladas y encima de las dulces. Las puso en dos bloques, pero de ponerlas así debería ser abajo la dulce (el postre) y encima la salada (la cena).

Si no tienes el tabique, un sistema de medición perfecto que tienen en muchos cines, y si no lo tienes, a capas. Dulce salda, dulce salada", ha explicado cómo servir este plato de película.

La sección ha terminado con una reflexión para todos aquellos que creen que no se puede mezclar: "¿Pasa algo por mezclar palomitas? ¿Voy a tener resaca voy a llegar a mi casa? ¿Voy a llamar a mi ex? Que dejen a la gente comer palomitas como quieran..."

Eva se ha despedido con un mensaje: "Vive rápido , come palomitas y deja un bonito cadáver".