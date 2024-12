Encuentran canciones inéditas de Michael Jackson

El legado musical de Michael Jackson se extiende hasta nuestros días gracias al material publicado del artista desde que, siendo apenas un niño, comenzase su andadura en la industria musical junto a sus hermanos en los Jackson 5. A lo largo de su dilatada carrera, el Rey del Pop publicó 10 álbumes de estudio, 72 álbumes recopilatorios, tres álbumes de bandas sonoras, un álbum en vivo y siete álbumes de remixes, vendiendo millones de copias de cada uno de ellos.

Una producción que puede ver aumentada tras el reciente hallazgo que ha hecho un exoficial de policía del condado de Ventura (California), que ha encontrado de forma totalmente inesperada lo que apunta a ser material grabado de Michael Jackson totalmente inédito. Tal y como indica The Hollywood Reporter, estas grabaciones corresponderían a 12 canciones producidas entre 1989 y 1991, justo antes del lanzamiento del álbum Dangerous.

Gregg Musgrove, responsable del descubrimiento y un antiguo miembro de la Patrulla de Carreteras de California, encontró este material, que incluye casettes y cintas de audio digital, mientras inspeccionaba un almacén en el Valle de San Fernando y, hasta el momento, no se ha negado la autenticidad de las piezas.

Entre las piezas destacada Don’t Believe It (No te lo creas), una canción en la que, atendiendo a los informes, se trataría la relación del artista con la prensa del momento, cuando su carrera musical estaba rodeada de especulaciones. En el caso de Seven Digits (Siete dígitos), Michael Jackson reflexionaría acerca del sistema de identificación en las morgues.

"He visitado todos los sitios de fans. Se rumorea que algunas de estas canciones existen, y algunas incluso se han filtrado parcialmente", ha indicado el propio Musgrove al medio estadounidense. Estas nuevas canciones podrían ayudar a interpretar la historia creativa del artista, ya que estas grabaciones, atendiendo a los tiempos de grabación, se trataría de un momento de experimentación por parte del artista, que buscaba un nuevo sonido tras el éxito de Bad (1987).