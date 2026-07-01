Presenta 'Minions & Monsters'

La entrevista de Álex de la Iglesia en 'Cuerpos especiales'

Álex de la Iglesia presenta la película Minions & Monsters, en la que pone voz al director de cine Max. El cineasta habla de su relación con el cine de animación y confiesa que desde que aceptó el trabajo ha ganado prestigio en casa. Por fin es alguien respetado por sus hijas. Además, cuenta el truco de los americanos para el doblaje de este tipo de películas y revela cuál fue la primera película de miedo que vio.