Presentan 'Siempre es invierno'

La entrevista de Amaia Salamanca y David Verdaguer en Cuerpos especiales

Amaia Salamanca y David Verdaguer charlan con Eva Soriano y Nacho García de Siempre es invierno y se refieren a la escena en la que el protagonista, Miguel, tiene relaciones sexuales con una mujer mayor. Mola que se normalice este tipo de secuencias, dice la actriz, que no duda en lanzarle un dardo a su compañero. "Es un pupitas", asegura al comentar que al subir las escaleras del Palacio de la Prensa de Madrid se hizo daño en una costilla y dijo que se le había roto.