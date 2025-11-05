35 AÑOS DE CARRERA

La entrevista de Iván Ferreiro en Cuerpos especiales

Iván Ferreiro visita Cuerpos especiales para hablar de su gira 35 aniversario y deja en el aire la posibilidad de que pueda haber más fechas. El cantante gallego asegura que no le gusta mucho hablar en conciertos y que abronca a colegas como Andrés Suárez o Santi Balmes por sus chapas. Lo dejan sin escuchar muchos temas. El exlíder de Piratas también habla del lanzamiento de la canción Hoy X Ayer y adelanta que los conciertos de la gira no serán muy largos. "No sé si va a estar Turnedo ni Años 80", ha dicho entre risas.