Presentan 'Lapönia'

La entrevista de Julián López y Natalia Verbeke en 'Cuerpos especiales'

Julián López y Natalia Verbeke llegan a las salas de cine el miércoles 1 de abril con Lapönia, una película que mezcla comedia y drama y que plantea un debate ético. Los dos actores hablan sobre este tema con Nacho García y Lalachus en Cuerpos especiales y cuentan también cómo fue el rodaje en Mungia (Vizcaya). Además, en la entrevista plantean la posibilidad de que pueda haber una segunda parte titulada Victoria.