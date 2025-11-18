NUEVO PROYECTO

La entrevista de Louis Tomlinson en Cuerpos especiales

En su reciente visita a España, Louis Tomlinson visitó Cuerpos especiales y habló con Eva Soriano y Nacho García de su próximo disco, que sale el 23 de enero de 2026. En su nuevo proyecto, el cantante recupera los sonidos pop de One Direction de los que huyó al empezar su carrera en solitario. "El grupo es la razón por la que hoy estoy aquí, por eso he querido ser valiente y abrazar el pop", ha explicado sobre el disco How did I get here?.