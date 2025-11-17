Chica Sobresalto: "Sacar tantas canciones antes del disco no me hace ilusión pero hay que hacerlo así"

¡Reunión de amigos este lunes en Cuerpos especiales! Chica Sobresalto ha visitado a Eva Soriano y Nacho García para presentar Información Sísmica, su nuevo disco que salió el viernes 14 de noviembre.

"He hecho un disco precioso que huele superbien", ha dicho nada más arrancar la entrevista sobre este trabajo que combina música —con dos álbumes, el segundo (Retales III) con canciones que escribe en su casa y que solo están disponibles en formato físico— y literatura —con un libro—. "Explico cosas mías, de las canciones y luego he hecho entrevistas a gente y he hecho relatos sobre personas, cosas y animales", ha contado la intérprete sobre su nuevo lanzamiento.

"Creo que a la gente le está gustando bastante, aunque también les está sorprendiendo por la parte más oscura y electrónica", ha añadido la cantante satisfecha del resultado. "Yo quería que Amor se pareciese a Madonna y lo he conseguido", ha seguido Chica Sobresalto que se ha permitido experimentar en este álbum haciendo música con el ordenador. Se metía en la habitación y tenían que ir a buscarla a casa para que saliese un poco. "Tenía un juguete nuevo y no quería salir de mi casa".

En Información Sísmica la cantante trabaja con varios productores arriesgándose a que el sonido no encajase bien. "Tenía susto de que sonara raro una canción de cada persona", ha confesado, "pero si pasa, pasó". "¿Cuánta gente va a a escuchar el disco de arriba a abajo?", ha preguntado en alto. "No voy a hipotecar lo que yo quiero hacer por si alguien quiere escuchar el disco de corrido".

Cinco canciones como adelanto

En este sentido, la cantante ha hecho lo que ha querido aunque no lo ha hecho a la hora de presentar su nueva música. Antes de sacar el disco, lanzó cinco adelantos —Mala Feminista, Belleza Rara, Virgen de la Luz, Llorando con Bad Gyal y Bienestares Malestare—. "Sacar tantas canciones antes del disco no me hace tanta ilusión pero hay que hacerlo así... Sistema capitalista y música todo el rato, sino en un mes parece que no has existido nunca", ha reflexionado.

"No nos queda otra que hacerlo así", ha añadido para luego confesar que "sería superbonito sacar el disco todo de golpe".

Todo tiene su lado bueno y, pese a que este no es el sistema que le gusta, Chica Sobresalto reconoce disfrutar de esta fórmula porque "vas tocando las canciones en los bolos antes de que salga el disco.

Una de esas canciones que pudo tocar en directo antes del lanzamiento fue Virgen de la Luz, un tema muy especial que recuerda las historias que le contó su abuela Leo antes de que le diera el ictus que la dejó sin voz y que fue el germen del álbum. El plan de la cantante no era sacar este disco pero después de escribir este tema acabó saliendo solo.

Ahora, con el disco ya fuera, toca prepararse para la gira. El 6 de febrero arranca en Vigo y el 14 de marzo llega a Badajoz, la ciudad en la que le hace especial ilusión tocar. No lo había hecho hasta ahora pese a que su familia es de allí. "La canción de mi abuela habla del Castillo de Miraflores", ha añadido.

Chica Sobresalto no descarta hacer alguna cover en la gira y, ya que empieza el 6 de febrero, la canción de Aitana podría ser una opción. "Me encanta hacer covers de Aitana", ha dicho para luego reconocer que le encantaría hacer una colaboración con la cantante de SUPERESTRELLA. "Pero tiene que querer ella, sino no estaría bien".

La GIRA SÍSMICA de Chica Sobresalto termina (por ahora) el 16 de mayo en Alicante y las entradas ya están a la venta.