Sanji en 'One Piece'

La entrevista de Taz Skylar en 'Cuerpos especiales'

El actor Taz Skylar se ha pasado por Cuerpos especiales para hablar del impacto global que ha tenido la serie en live-action de One Piece y ha desvelado algunas anécdotas de su ajetreada vida privada, además de comprometerse a un salto en paracaídas con Jorge Yorya. Además, también ha explicado cuáles son sus métodos para evitar que los fans le reconozcan en situaciones cotidianas y cuáles han sido sus últimos viajes y deportes extremos practicados por el intérprete.