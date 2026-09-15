'La maldición de Widow's Bay' arrasa en los Premios Emmy 2026: la lista de ganadores
La maldición de Widow's Bay, The Pitt y DTF St. Louis han sido las grandes triunfadoras de los Premios Emmy 2026. La ceremonia de entrega, celebrada este lunes en Los Angeles, reconoció al actor Matthew Rhys en dos categorías y le dio su quinto galardón a Jean Smart. Además, durante la cita, se honró la memoria de las estrellas de Hollywood Dolly Parton, Rob Reiner y Catherine O’Hara. Consulta la lista completa de ganadores.
Taylor Swift aparece de manera inesperada en la ceremonia de los Premios Emmy 2026
La serie de Apple TV La maldición de Widow's Bay arrasó este lunes en la 78º edición de los Premios Emmy al alzarse con seis premios, que se suman a los ocho logrados en la ceremonia de los galardones creativos, en una gala que honró la memoria de estrellas de Hollywood como Dolly Parton, Rob Reiner y Catherine O’Hara.
Con 14 estatuillas en total, la sátira de terror, que debutaba en esta edición, logró el premio a Mejor proyecto de comedia, superando a Hacks, su mayor contrincante; mientras que su protagonista, Matthew Rhys, obtuvo el Emmy a mejor actor de comedia. También arrasaron en los apartados a mejor actor y actriz de reparto, para Kate O'Flynn y Stephen Root, respectivamente, así como Mejor guion y Mejor dirección para una serie de comedia.
Por su parte, la serie médica The Pitt, la miniserie DTF St. Louis y el espectáculo del Super Bowl del puertorriqueño Bad Bunny quedaron empatadas con siete galardones en total cada uno.
The Pitt se llevó por segundo año consecutivo el Emmy a mejor proyecto en el apartado de drama, con Noah Wyle, de nuevo, como ganador en la categoría a mejor actor, mientras que DTF St. Louis, de HBO, conquistó el apartado a mejor miniserie.
Jean Smart, Sally Field y Matthew Rhys hacen historia
La noche contó con varios hitos como el de Rhys, quien se convirtió en el primer actor en la historia de los Emmy en ganar en dos categorías a Mejor actor principal, tanto por La maldición de Widow's Bay como por la miniserie The Beast in Me.
Jean Smart ganó su quinto Emmy (y el octavo de su carrera) como la diva de la comedia Deborah Vance, convirtiéndose en la primera intérprete femenina en alzarse con un premio a mejor actriz por cada temporada de la serie de comedia Hacks.
Por su parte, Sally Field obtuvo el galardón a mejor actriz de una miniserie o película por Criaturas luminosas, consolidándose como la más longeva en obtener este premio en dicha categoría.
La 78ª edición de los Emmy también destacó por el homenaje a la partida de grandes estrellas de Hollywood, como Dolly Parton, Catherine O’Hara y Rob Reiner, quienes recibieron tributos en honor a su memoria por parte de varias celebridades, como Sally Field, Macaulay Culkin o Jamie Lee Curtis.
Asimismo, Michael J. Fox protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala tras recibir el premio humanitario Bob Hope, que reconocía su labor altruista en el impulso de la investigación de la enfermedad de Parkinson.
'Euphoria', 'The Bear' y 'Stranger Things' se despiden sin glorias
Algunas de las series que en otras ediciones brillaron por el impacto que generaron en la televisión durante los últimos años y que se despedían en esta edición como Euphoria y Stranger Things, pasaron por estos premios sin pena ni gloria.
Incluso de The Bear se fue con las manos vacías. Su última y quinta temporada solo logró un Emmy, de los ocho a los que aspiraba, a mejor actor invitado para el fallecido Reiner.
Tampoco reconocieron el talento latino. El actor guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac (Bronca), que aspiraba al Emmy a mejor actor de miniserie, fue derrotado por Rhys en The Beast In Me, mientras que el colombiano Carlos Manuel Vesga (Pluribus) perdió en la categoría de mejor actor de serie de drama.
Apenas hubo menciones políticas en esta edición. Quizás la más llamativa fue la de Alan Cummings, quien tras ganar el premio a mejor serie de competencia de telerrealidad por The Traitors, invitó a las audiencias a registrarse a votar para las próximas elecciones de medio mandato estadounidenses de noviembre.
Entre los asistentes a este evento destacó el británico Tom Holland, acompañando a Zendaya, así como la colombiana Sofía Vergara, quien hizo entrega de uno de los galardones.
Y uno de los momentos más sorprendentes fue cuando apareció en pantalla la estrella estadounidense Taylor Swift para hacer una parodia junto a parte del elenco de Law and Order (Ley y orden).
Todos los ganadores de los Premios Emmy 2026
Mejor serie dramática
- La edad dorada
- La diplomática
- El caballero de los Siete Reinos
- Paradise
- The Pitt - GANADORA 🏆
- Pluribus
- Slow Horses
- Vicios ocultos
Mejor serie de comedia
- Colegio Abbott
- The Bear
- Hacks
- Nadie quiere esto
- Solo asesinatos en el edificio
- Terapia sin filtro
- Margo tiene problemas de dinero
- La maldición de Widow’s Bay - GANADORA 🏆
Mejor miniserie o antología televisiva
- All Her Fault
- La bestia en mí
- Bronca
- DTF St. Louis - GANADORA 🏆
- Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Mejor actor principal en una serie dramática
- Sterling K. Brown - Paradise
- Gary Oldman - Slow Horses
- Mark Ruffalo - Task
- Rufus Sewell - La diplomática
- Noah Wyle - The Pitt - GANADOR 🏆
Mejor actriz principal en una serie dramática
- Carrie Coon - La edad dorada
- Chase Infiniti - Los testamentos
- Rhea Seehorn - Pluribus - GANADORA 🏆
- Zendaya - Euphoria
- Keri Russell - La diplomática
Mejor actriz principal en una serie de comedia
- Elle Fanning - Margo tiene problemas de dinero
- Lisa Kudrow - The Comeback
- Quinta Brunson - Colegio Abbott
- Ayo Edebiri - The Bear
- Jean Smart - Hacks - GANADOR 🏆
Mejor actor principal en una serie de comedia
- Steve Carell - Rooster
- Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man
- Jason Segel - Terapia sin filtro
- Martin Short - Solo asesinatos en el edificio
- Matthew Rhys - Widow’s Bay - GANADOR 🏆
Mejor actor principal en una miniserie o antología televisiva
- Riz Ahmed - Bait
- Jason Bateman - Black Rabbit
- Charlie Hunnam - Monstruo: La historia de Ed Gein
- Oscar Isaac - Bronca
- Matthew Rhys - La bestia en mí - GANADOR 🏆
Mejor actriz principal en una miniserie o antología televisiva
- Claire Danes - La bestia en mí
- Sally Field - Criaturas luminosas - GANADORA 🏆
- Carey Mulligan - Bronca
- Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
- Sarah Snook - Su peor pesadilla
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Patrick Ball - The Pitt
- Billy Crudup - The Morning Show
- Shawn Hatosy- The Pitt
- Gerran Howell - The Pitt
- Jack Lowden - Slow Horses
- Tom Pelphrey - Task - GANADOR 🏆
- Carlos-Manuel Vesga - Pluribus
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
- Taylor Dearden - The Pitt
- Fiona Dourif - The Pitt
- Allison Janney - La diplomática - GANADORA 🏆
- Katherine LaNasa - The Pitt
- Sepideh Moafi - The Pitt
- Julianne Nicholson - Paradise
- Karolina Wydra - Pluribus
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Harrison Ford - Terapia sin filtro
- Colman Domingo - Las cuatro estaciones
- Nick Offerman - Margo tiene problemas de dinero
- Paul W. Downs - Hacks
- Stephen Root - Widow’s Bay - GANADOR 🏆
- Michael Urie - Terapia sin filtro
- Tyler James Williams - Colegio Abbott
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Dale Dickey - Widow’s Bay
- Hannah Einbinder - Hacks
- Janelle James - Colegio Abbott
- Kate O’Flynn - Widow’s Bay - GANADORA 🏆
- Michelle Pfeiffer - Margo tiene problemas de dinero
- Megan Stalter - Hacks
- Jessica Williams - Terapia sin filtro
Mejor actor de reparto en una miniserie o antología televisiva
- Jason Bateman - DTF St. Louis
- Richard Gadd - Half Man
- David Harbour - DTF St. Louis - GANADOR 🏆
- Richard Jenkins - DTF St. Louis
- Charles Melton - Bronca
- Nick Offerman - Muerte por un rayo
Mejor actriz de reparto en una miniserie o antología televisiva
- Linda Cardellini - DTF St. Louis - GANADORA 🏆
- Dakota Fanning - Su peor pesadilla
- Laurie Metcalf - Monstruo: La historia de Ed Gein
- Joy Sunday - DTF St. Louis
- Youn Yuh-jung - Bronca
- Constance Zimmer - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Mejor actriz invitada en una serie dramática
- Britanny Allen - The Pitt
- Tal Anderson - The Pitt
- Tina Ivlev - The Pitt
- Miriam Shor - Pluribus
- Merritt Wever - La edad dorada
- Shailene Woodley - Paradise - GANADORA 🏆
Mejor actor invitado en una serie dramática
- Colman Domingo - Euphoria
- Ernest Harden Jr. - The Pitt - GANADOR 🏆
- Jeff Hiller - Pluribus
- Jeff Kober - The Pitt
- Jonathan Pryce - Slow Horses
- Bradley Whitford - La diplomática
Mejor actor invitado en una serie de comedia
- Rob Reiner - The Bear - GANADOR 🏆
- Michael J. Fox - Terapia sin filtro
- Brett Goldstein - Terapia sin filtro
- Hamish Linklater - Widow’s Bay
- Christopher McDonald - Hacks
- Connor Storrie - Saturday Night Live
Mejor actriz invitada en una serie de comedia
- Leslie Bibb - Hacks
- Jamie Lee Curtis - The Bear
- Betty Gilpin - Widow’s Bay - GANADORA 🏆
- Cherry Jones - Hacks
- Laurie Metcalf - Hacks
- Kaitlin Olson - Hacks
- Lauren Weedman - Hacks
Mejor reality/competencia
- Bailando con las estrellas
- RuPaul’s Drag Race
- Top Chef
- Survivor
- The Traitors - GANADOR 🏆
Mejor programa talk show
- Jimmy Kimmel Live!
- The Daily Show
- The Late Show with Stephen Colbert - GANADOR 🏆
- Last Week Tonight with John Oliver
- Saturday Night Live
Mejor dirección de drama
- Hanelle Culpepper por ‘Paradise’ (capítulo ‘Exodus’)
- Noah Wyle por ‘The Pitt’ (capítulo ’12:00 P.M.’)
- Salli Richardson-Whitfield por ‘La edad dorada’ (capítulo ‘My Mind Is Made Up’)
- Salli Richardson-Whitfield por ‘Task’ (capítulo ‘Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a river’)
- Saul Metzstein por ‘Slow Horses’ (capítulo ‘Scars’) - GANADOR 🏆
- Vince Gilligan por ‘Pluribus’ (capítulo ‘We Is Us’)
Mejor dirección de comedia
- Andrew DeYoung por ‘La empresa de sillas’ (capítulo ‘Life goes by too f**king fast, it really does’)
- Christopher Storer por ‘The Bear’ (capítulo ‘Bears’)
- Hiro Murai por ‘La maldición de Widow’s Bay’ (capítulo ‘Welcome to Widow’s Bay’) - GANADOR 🏆
- Lucia Aniello por ‘Hacks’ (capítulo ‘Hacks’)
- Mary Lou Belli por ‘The Ms. Pat Show’ (capítulo ‘Give It Arrest’)
- Randall Einhorn por ‘Colegio Abbott’ (capítulo ‘Ballgame’)
Mejor de dirección de miniserie
- Jake Schreier por ‘Bronca’ (capítulo ‘It Will Stay This Way and You Will Obey’)
- Jason Bateman por ‘Black Rabbit’ (capítulo ‘The Black Rabbits’)
- Lee Sung Jin por ‘Bronca’ (capítulo ‘Oh, the Comfort, the Inexpressible Comfort’)
- Steven Conrad por ‘DTF St. Louis’ - GANADOR 🏆
Mejor guion de drama
- Brad Ingelsby por ‘Task’ (capítulo ‘A Still Small Voice’)
- Kirsten Pierre-Geyfman y R. Scott Gemmill por ‘The Pitt’ (capítulo ‘1:00 P.M.’)
- Peter Ackerman y Debora Cahn por ‘La diplomática’ (capítulo Amagansett’)
- Valerie Chu por ‘The Pitt’ (capítulo ’12:00 P.M.’)
- Vince Gilligan por ‘Pluribus’ (capítulo ‘We Is Us’) - GANADOR 🏆
- Will Smith por ‘Slow Horses’ (capítulo ‘Scars’)
Mejor guion de comedia
- Anthony King por ‘El Jurado presenta: Retiro coporativo’ (capítulo ‘Mergers and Acquisitions’)
- Katie Dippold por ‘La maldición de Widow’s Bay’ (capítulo ‘Welcome to Widow’s Bay’) - GANADOR 🏆
- Lucia Aniello, Paul W. Downs, y Jen Statsky por ‘Hacks’ (capítulo ‘Hacks’)
- Michael Patrick King y Lisa Kudrow por ‘The Comeback’ (capítulo ‘Valerie Does It All’)
- Quinta Brunson por ‘Colegio Abbott’ (capítulo ‘Team Building’)
- Tim Robinson y Zach Kanin por ‘La empresa de sillas’ (capítulo ‘Life goes by too f**king fast, it really does’)
Mejor guion de miniserie
- Gabe Rotter y Daniel Pearle por ‘La bestia en mí’ (capítulo ‘Sick Puppy’)
- Lee Sung Jin por ‘Bronca’ (capítulo ‘All the Things We’re Never Gonna Have’)
- Megan Gallagher por ‘All Her Fault’ (capítulo ‘Episode 8’)
- Mike Makowsky por ‘Muerte por un rayo’
- Steven Conrad por ‘DTF St. Louis’ - GANADOR 🏆
Una crónica de Mikaela Viqueira y Mónica Rubalcava para EFE