'La maldición de Widow's Bay' arrasa en los Premios Emmy 2026: la lista de ganadores

La serie de Apple TV La maldición de Widow's Bay arrasó este lunes en la 78º edición de los Premios Emmy al alzarse con seis premios, que se suman a los ocho logrados en la ceremonia de los galardones creativos, en una gala que honró la memoria de estrellas de Hollywood como Dolly Parton, Rob Reiner y Catherine O’Hara.

Con 14 estatuillas en total, la sátira de terror, que debutaba en esta edición, logró el premio a Mejor proyecto de comedia, superando a Hacks, su mayor contrincante; mientras que su protagonista, Matthew Rhys, obtuvo el Emmy a mejor actor de comedia. También arrasaron en los apartados a mejor actor y actriz de reparto, para Kate O'Flynn y Stephen Root, respectivamente, así como Mejor guion y Mejor dirección para una serie de comedia.

Por su parte, la serie médica The Pitt, la miniserie DTF St. Louis y el espectáculo del Super Bowl del puertorriqueño Bad Bunny quedaron empatadas con siete galardones en total cada uno.

The Pitt se llevó por segundo año consecutivo el Emmy a mejor proyecto en el apartado de drama, con Noah Wyle, de nuevo, como ganador en la categoría a mejor actor, mientras que DTF St. Louis, de HBO, conquistó el apartado a mejor miniserie.

Jean Smart, Sally Field y Matthew Rhys hacen historia

La noche contó con varios hitos como el de Rhys, quien se convirtió en el primer actor en la historia de los Emmy en ganar en dos categorías a Mejor actor principal, tanto por La maldición de Widow's Bay como por la miniserie The Beast in Me.

Jean Smart ganó su quinto Emmy (y el octavo de su carrera) como la diva de la comedia Deborah Vance, convirtiéndose en la primera intérprete femenina en alzarse con un premio a mejor actriz por cada temporada de la serie de comedia Hacks.

Por su parte, Sally Field obtuvo el galardón a mejor actriz de una miniserie o película por Criaturas luminosas, consolidándose como la más longeva en obtener este premio en dicha categoría.

La 78ª edición de los Emmy también destacó por el homenaje a la partida de grandes estrellas de Hollywood, como Dolly Parton, Catherine O’Hara y Rob Reiner, quienes recibieron tributos en honor a su memoria por parte de varias celebridades, como Sally Field, Macaulay Culkin o Jamie Lee Curtis.

Asimismo, Michael J. Fox protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala tras recibir el premio humanitario Bob Hope, que reconocía su labor altruista en el impulso de la investigación de la enfermedad de Parkinson.

'Euphoria', 'The Bear' y 'Stranger Things' se despiden sin glorias

Algunas de las series que en otras ediciones brillaron por el impacto que generaron en la televisión durante los últimos años y que se despedían en esta edición como Euphoria y Stranger Things, pasaron por estos premios sin pena ni gloria.

Incluso de The Bear se fue con las manos vacías. Su última y quinta temporada solo logró un Emmy, de los ocho a los que aspiraba, a mejor actor invitado para el fallecido Reiner.

Tampoco reconocieron el talento latino. El actor guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac (Bronca), que aspiraba al Emmy a mejor actor de miniserie, fue derrotado por Rhys en The Beast In Me, mientras que el colombiano Carlos Manuel Vesga (Pluribus) perdió en la categoría de mejor actor de serie de drama.

Apenas hubo menciones políticas en esta edición. Quizás la más llamativa fue la de Alan Cummings, quien tras ganar el premio a mejor serie de competencia de telerrealidad por The Traitors, invitó a las audiencias a registrarse a votar para las próximas elecciones de medio mandato estadounidenses de noviembre.

Entre los asistentes a este evento destacó el británico Tom Holland, acompañando a Zendaya, así como la colombiana Sofía Vergara, quien hizo entrega de uno de los galardones.

Y uno de los momentos más sorprendentes fue cuando

para hacer una parodia junto a parte del elenco de Law and Order (Ley y orden).

Todos los ganadores de los Premios Emmy 2026

Mejor serie dramática

La edad dorada

La diplomática

El caballero de los Siete Reinos

Paradise

The Pitt - GANADORA 🏆

Pluribus

Slow Horses

Vicios ocultos

Mejor serie de comedia

Colegio Abbott

The Bear

Hacks

Nadie quiere esto

Solo asesinatos en el edificio

Terapia sin filtro

Margo tiene problemas de dinero

La maldición de Widow’s Bay - GANADORA 🏆

Mejor miniserie o antología televisiva

All Her Fault

La bestia en mí

Bronca

DTF St. Louis - GANADORA 🏆

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Mejor actor principal en una serie dramática

Sterling K. Brown - Paradise

Gary Oldman - Slow Horses

Mark Ruffalo - Task

Rufus Sewell - La diplomática

Noah Wyle - The Pitt - GANADOR 🏆

Mejor actriz principal en una serie dramática

Carrie Coon - La edad dorada

Chase Infiniti - Los testamentos

Rhea Seehorn - Pluribus - GANADORA 🏆

Zendaya - Euphoria

Keri Russell - La diplomática

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Elle Fanning - Margo tiene problemas de dinero

Lisa Kudrow - The Comeback

Quinta Brunson - Colegio Abbott

Ayo Edebiri - The Bear

Jean Smart - Hacks - GANADOR 🏆

Mejor actor principal en una serie de comedia

Steve Carell - Rooster

Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man

Jason Segel - Terapia sin filtro

Martin Short - Solo asesinatos en el edificio

Matthew Rhys - Widow’s Bay - GANADOR 🏆

Mejor actor principal en una miniserie o antología televisiva

Riz Ahmed - Bait

Jason Bateman - Black Rabbit

Charlie Hunnam - Monstruo: La historia de Ed Gein

Oscar Isaac - Bronca

Matthew Rhys - La bestia en mí - GANADOR 🏆

Mejor actriz principal en una miniserie o antología televisiva

Claire Danes - La bestia en mí

Sally Field - Criaturas luminosas - GANADORA 🏆

Carey Mulligan - Bronca

Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Sarah Snook - Su peor pesadilla

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Patrick Ball - The Pitt

Billy Crudup - The Morning Show

Shawn Hatosy- The Pitt

Gerran Howell - The Pitt

Jack Lowden - Slow Horses

Tom Pelphrey - Task - GANADOR 🏆

Carlos-Manuel Vesga - Pluribus

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Taylor Dearden - The Pitt

Fiona Dourif - The Pitt

Allison Janney - La diplomática - GANADORA 🏆

Katherine LaNasa - The Pitt

Sepideh Moafi - The Pitt

Julianne Nicholson - Paradise

Karolina Wydra - Pluribus

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Harrison Ford - Terapia sin filtro

Colman Domingo - Las cuatro estaciones

Nick Offerman - Margo tiene problemas de dinero

Paul W. Downs - Hacks

Stephen Root - Widow’s Bay - GANADOR 🏆

Michael Urie - Terapia sin filtro

Tyler James Williams - Colegio Abbott

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Dale Dickey - Widow’s Bay

Hannah Einbinder - Hacks

Janelle James - Colegio Abbott

Kate O’Flynn - Widow’s Bay - GANADORA 🏆

Michelle Pfeiffer - Margo tiene problemas de dinero

Megan Stalter - Hacks

Jessica Williams - Terapia sin filtro

Mejor actor de reparto en una miniserie o antología televisiva

Jason Bateman - DTF St. Louis

Richard Gadd - Half Man

David Harbour - DTF St. Louis - GANADOR 🏆

Richard Jenkins - DTF St. Louis

Charles Melton - Bronca

Nick Offerman - Muerte por un rayo

Mejor actriz de reparto en una miniserie o antología televisiva

Linda Cardellini - DTF St. Louis - GANADORA 🏆

Dakota Fanning - Su peor pesadilla

Laurie Metcalf - Monstruo: La historia de Ed Gein

Joy Sunday - DTF St. Louis

Youn Yuh-jung - Bronca

Constance Zimmer - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Mejor actriz invitada en una serie dramática

Britanny Allen - The Pitt

Tal Anderson - The Pitt

Tina Ivlev - The Pitt

Miriam Shor - Pluribus

Merritt Wever - La edad dorada

Shailene Woodley - Paradise - GANADORA 🏆

Mejor actor invitado en una serie dramática

Colman Domingo - Euphoria

Ernest Harden Jr. - The Pitt - GANADOR 🏆

Jeff Hiller - Pluribus

Jeff Kober - The Pitt

Jonathan Pryce - Slow Horses

Bradley Whitford - La diplomática

Mejor actor invitado en una serie de comedia

Rob Reiner - The Bear - GANADOR 🏆

Michael J. Fox - Terapia sin filtro

Brett Goldstein - Terapia sin filtro

Hamish Linklater - Widow’s Bay

Christopher McDonald - Hacks

Connor Storrie - Saturday Night Live

Mejor actriz invitada en una serie de comedia

Leslie Bibb - Hacks

Jamie Lee Curtis - The Bear

Betty Gilpin - Widow’s Bay - GANADORA 🏆

Cherry Jones - Hacks

Laurie Metcalf - Hacks

Kaitlin Olson - Hacks

Lauren Weedman - Hacks

Mejor reality/competencia

Bailando con las estrellas

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

Survivor

The Traitors - GANADOR 🏆

Mejor programa talk show

Jimmy Kimmel Live!

The Daily Show

The Late Show with Stephen Colbert - GANADOR 🏆

Last Week Tonight with John Oliver

Saturday Night Live

Mejor dirección de drama

Hanelle Culpepper por ‘Paradise’ (capítulo ‘Exodus’)

Noah Wyle por ‘The Pitt’ (capítulo ’12:00 P.M.’)

Salli Richardson-Whitfield por ‘La edad dorada’ (capítulo ‘My Mind Is Made Up’)

Salli Richardson-Whitfield por ‘Task’ (capítulo ‘Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a river’)

Saul Metzstein por ‘Slow Horses’ (capítulo ‘Scars’) - GANADOR 🏆

Vince Gilligan por ‘Pluribus’ (capítulo ‘We Is Us’)

Mejor dirección de comedia

Andrew DeYoung por ‘La empresa de sillas’ (capítulo ‘Life goes by too f**king fast, it really does’)

Christopher Storer por ‘The Bear’ (capítulo ‘Bears’)

Hiro Murai por ‘La maldición de Widow’s Bay’ (capítulo ‘Welcome to Widow’s Bay’) - GANADOR 🏆

Lucia Aniello por ‘Hacks’ (capítulo ‘Hacks’)

Mary Lou Belli por ‘The Ms. Pat Show’ (capítulo ‘Give It Arrest’)

Randall Einhorn por ‘Colegio Abbott’ (capítulo ‘Ballgame’)

Mejor de dirección de miniserie

Jake Schreier por ‘Bronca’ (capítulo ‘It Will Stay This Way and You Will Obey’)

Jason Bateman por ‘Black Rabbit’ (capítulo ‘The Black Rabbits’)

Lee Sung Jin por ‘Bronca’ (capítulo ‘Oh, the Comfort, the Inexpressible Comfort’)

Steven Conrad por ‘DTF St. Louis’ - GANADOR 🏆

Mejor guion de drama

Brad Ingelsby por ‘Task’ (capítulo ‘A Still Small Voice’)

Kirsten Pierre-Geyfman y R. Scott Gemmill por ‘The Pitt’ (capítulo ‘1:00 P.M.’)

Peter Ackerman y Debora Cahn por ‘La diplomática’ (capítulo Amagansett’)

Valerie Chu por ‘The Pitt’ (capítulo ’12:00 P.M.’)

Vince Gilligan por ‘Pluribus’ (capítulo ‘We Is Us’) - GANADOR 🏆

Will Smith por ‘Slow Horses’ (capítulo ‘Scars’)

Mejor guion de comedia

Anthony King por ‘El Jurado presenta: Retiro coporativo’ (capítulo ‘Mergers and Acquisitions’)

Katie Dippold por ‘La maldición de Widow’s Bay’ (capítulo ‘Welcome to Widow’s Bay’) - GANADOR 🏆

Lucia Aniello, Paul W. Downs, y Jen Statsky por ‘Hacks’ (capítulo ‘Hacks’)

Michael Patrick King y Lisa Kudrow por ‘The Comeback’ (capítulo ‘Valerie Does It All’)

Quinta Brunson por ‘Colegio Abbott’ (capítulo ‘Team Building’)

Tim Robinson y Zach Kanin por ‘La empresa de sillas’ (capítulo ‘Life goes by too f**king fast, it really does’)

Mejor guion de miniserie

Gabe Rotter y Daniel Pearle por ‘La bestia en mí’ (capítulo ‘Sick Puppy’)

Lee Sung Jin por ‘Bronca’ (capítulo ‘All the Things We’re Never Gonna Have’)

Megan Gallagher por ‘All Her Fault’ (capítulo ‘Episode 8’)

Mike Makowsky por ‘Muerte por un rayo’

Steven Conrad por ‘DTF St. Louis’ - GANADOR 🏆

Una crónica de Mikaela Viqueira y Mónica Rubalcava para EFE