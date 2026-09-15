Greeicy se sube al penúltimo confesionario de Rosalía para contar la "pesadilla" que vivió con su pareja

El LUX Tour de Rosalía está llegando a su fin y la catalana ha celebrado el primero de los dos conciertos que ofrecerá en Miami, tras haber tenido que reagendar sus shows en Florida en junio debido a una "emergencia familiar".

Una ocasión muy especial dado el cariño que la Motomami despierta en la ciudad y que ella ha querido corresponder no solo con un agradecimiento por la comprensión mostrada tras los cambios de fecha, sino invitando a una artista de categoría al penúltimo Confesionario de la gira: Greeicy.

La colombiana se ha subido al escenario del Kesaya Center para explicar que ella mantiene "una relación de 14 años construida con unas bases muy sólidas de confianza y de respeto que te permiten vivir el día a día tranquilo"

Una características que, a priori, garantizarían la seguridad en la relación por parte de ambos, aunque, debido a un viaje de su pareja a la NY Fashion Week, las cosas han parecido tomar un cambio. "Me dice que esta en la cama con foto (...) Nunca en la vida hemos tenido ese hábito", ha recordado la artista, explicando que su "intuición femenina" le hizo sospechar de inmediato.

"A las dos o las tres de mañana me llegó un mensaje de un número que no tenia guardado y era un vídeo en el que se veía a mi pareja, muy en el fondo, con alguien muy acaramelado", ha explicado ante el público. "Sentí un vacío...", ha explicado acerca del primer impacto y que, a pesar de todo, no quiso ser ella quien "destruyera el momento" si lo estaba "pasando bueno".

A pesar de todo, la intranquilidad pudo con Greeicy. "Agarre las maletas y el carro...", ha recordado sobre su reacción antes de darse cuenta de la realidad.

"Rosi... Era un sueño", ha reconocido entre risas, a lo que Rosalía ha respondido que más bien era "una pesadilla", indicando que a pesar de que "existen muchas perlas", ella sabe que tiene "una pareja que no es un perla".