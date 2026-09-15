Rosalía pide perdón al público de Miami tras haber reagendado el concierto
La cantante Rosalía ha agradecido al público de Miami su presencia en el show tras haberse visto obligada a reagendar el concierto el pasado mes de junio.
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La cantante Rosalía afronta los últimos conciertos de su exitosa gira LUX Tour con sus shows reagendados en Miami, donde tenía previsto actuar en el mes de junio pero, debido a una "emergencia familiar", se vio obligada a cambiar las fechas de sus compromisos en el estado de Florida.
En el primero de los dos espectáculos que tiene comprometidos en La Ciudad Mágica, la catalana ha querido pedir perdón a sus fans por esta reconfiguración de la gira, asumiendo los contratiempos que hayan podido generarse por la circunstancia.
"Mis sinceras disculpas por el cambio que hubo de fechas", ha explicado una emocionada Motomami, que ha recordado que no pudo atender a su compromiso inicial porque "pasó algo que nunca debería haber pasado y no pude mirar hacia otro lado".
"Se que muchos habéis hecho cambios de turnos, horas extras, habéis cambiado viajes, vuelos, habéis pedido un favor...", ha enumerado Rosalía sobre las posibles consecuencias que ha podido generar la cancelación, asegurando que es conocedora de que "muchos habéis hecho un esfuerzo tremendo para estar hoy aquí".
Unos condicionantes que podría haber derivado en unas malas cifras de asistencia a su concierto en Miami, que finalmente ha resultado un éxito. "Quiero que sepáis que no doy por sentado ni una de las personas que están aquí esta noche y que vuestro empeño por estar aquí esta noche compartiendo no pasa inadvertido. Quería daros las gracias".