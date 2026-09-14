Eduardo Navarreta y Daniel Chong combinan "lo más icónico de cada uno"

Cada vez que Eduardo Navarrete llega al estudio de Cuerpos especiales revoluciona el programa para hacerlo suyo. Una tradición que no ha cambiado en su nueva visita, a la que ha llegado acompañado de su amigo y compañero, Daniel Chong, para presentar la primera colección conjunta de los diseñadores: Navarrete By Daniel Chong.

Se trata de un conjunto de mochilas y bolsos en el que han plasmado "lo más icónico de cada uno". "La mochilas de Daniel Chong son icónicas, están en todos sitios en la calle, y mis estampados (...) Utilizamos mi cara como lienzo para un proyecto artístico", ha indicado Navarrete.

Una dinámica poco habitual dentro del mundo de la moda, pero que "cada vez se lleva más", como ha explicado Chong. "Son dos universos que tienes que juntar, le das al cliente un producto de dos diseñadores y mola mucho más", ha asegurado, destacando que se trata de elementos "exclusivísimos" porque "solo hay 20 unidades de cada uno".

Además, dado el eslogan que encabeza la próximo Semana de la Moda de Madrid "Fan de la moda española", los diseñadores han decidido crear un producto "asequible para que todo el mundo pueda tener su pieza", estableciendo un intervalo de precios en la colección entre los 35 y los 150 euros.

Como punto más personal, hay que destacar la elección de "colores vibrantes" en los diseños, además del empleo de "materiales sostenibles" en la confección, como es habitual en los trabajos de Chong.