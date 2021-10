El error de traducción más viral de Netflix: traducen "mi arma" como "my weapon" en 'Luis Miguel, la serie'

Los errores en los subtítulos de las series y películas que tanto vemos a día de hoy son más comunes de lo que pensamos. Más aún si tenemos en cuenta que cada vez es más automático el proceso y que la interpretación del traductor poca cabida tiene ya en la industria.

Es por ello que Netflix la ha vuelto a liar a causa de una traducción literal de una expresión andaluza: el conocidísimo "mi arma". En el Luis Miguel, la serie, el conocido videopic del cantante mexicano, hay una escena en la que el protagonista que habla con una familiar española. Todo podría parecer normal en la escena, hasta que la mujer le dice “lo siento, mi arma” y en los subtítulos aparece traducido como “sorry, this is my weapon”.

Para analizar por qué se producen estos errores tan graciosos y cómo se puede traducir realmente esta expresión coloquial, en Cuerpos especiales hemos invitado a Javier Pérez Alarcón, un traductor audiovisual que lleva años traduciendo al español lo que dicen personajes de series y películas como El cuento de la criada o Hellboy.

Los problemas del doblaje automático

Según nos ha explicado, este error es "el chiste que tenemos los traductores de normal" y, aunque le haya provocado la risa, considera "un poco heavy" que se produzcan este tipo de cosas. "Sospechamos que es post edición, una traducción automática que se revisa un poquito", ha desvelado.

Por el momento, este tipo de errores no son "habituales", pero sí que hay ciertos intermediarios que intentan colar esta práctica automática para así pagar aún menos a los traductores. "Te dan el texto automático, que es malísimo, y te pagan un tercio. A veces lo tienes que retraducir de cero", explicaba Javier.

¿Cómo se puede traducir "mi arma"?

Según ha explicado este traductor, "mi arma" corresponde a una expresión muy cariñosa particular de Andalucía. Por ello, cualquier apelativo inglés que implique cariño podría valer para esta situación: 'sweetie', 'darling', 'honey'...

¿Cuál es el peor fallo de traducción que ha visto?

Javier Pérez Palomo ha querido incidir en que los traductores son "humanos" y, por ello, "siempre se puede colar algo", para lo que ya existe una larga cadena en la industria que pueda evitar estas meteduras de pata.

Sin embargo, ha recordado uno de los peores errores de traducción que recuerda, que se vio en una de las primeras películas de Star Wars. "Cuando Luke está entrenando y hay una bola que dispara láseres, hay un momento en el que dice “casi he visto a los lejanos”. En realidad se refería a la palabra 'remote', al mando a distancia", explicaba, aunque ha insistido en que "ahí no había ni internet ni nada, eran los 70".