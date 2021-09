La escalofriante historia de por qué 'Hello Kitty' no tiene boca y otras terribles leyendas sobre dibujos animados

¡Si tienes un buen recuerdo de las series de dibujos animados que veías en la infancia, aquí llega LalaChus para crearte traumitas!

Si hay una leyenda sobre una serie infantil de lo más perversa ese es el final de Doraemon. "Todos sabemos que Nobita, supuestamente, estaba en un coma y se ´había inventado el personaje del gato cósmico y todas sus aventuras", nos explica LalaChus remarcando el "supuestamente", ya que es un capítulo final del que mucho se ha hablado, pero que nadie ha encontrado.

¿Veías Oliver y Benji? ¡Pues más traumas para ti! "Oliver Atom también se había imaginado toda la serie porque en realidad había tenido un accidente y se había quedado sin piernas".

Los Pitufos satánicos

Otra de las leyendas que nos trae LalaChus es sobre los Pitufos, concretamente que son satánicos. "Cada uno representa un pecado capital. Por ejemplo, la lujuria sería Pitufina. La gula, Goloso. La envidia, Filósofo; la pereza, Perezoso, la soberbia, Fortachón y la ira, Gruñón. Además, Papá Pitufo practicaba la hechicería y que Gargamel era un cura. Por eso siempre estaba en contra de ellos porque eran satánicos".

El sistema totalitario de Los Teletubbies

Los Teletubbies, nombre al que LalaCuhus le debe su nombre, tampoco se libran de teorías de lo más oscuras. "Cuenta la leyenda que esta serie muestra a todos Los Teletubbies felices, pero se rigen por una voz en off y hacen lo que dice la voz. De esta manera, los niños aprendían a obedecer a la voz del amo".

Y tampoco de libran los Rugrats. Detrás de las tiernas 'aventuras en pañales', la leyenda cuenta que Angelica era una niña a la que le habían diagnosticado esquizofrenia y que se había inventado que tenía bebés a su alrededor.

'Helllo Kitty' y el pacto con Satanás

Por último, LalaChus nos trae la espeluznante leyenda sobre la creación de Hello Kitty. "La hija de la mujer que dibujó a Hello Kitty tenía cáncer de boca. Entonces la diseñadora hizo un trato con el demonio a cambio de que curara a la niña. A cambió creó un personaje que debía ser adorado por todo el mundo y creó a Hello Kitty, que no tiene boca en honor a su hija".