Espido Freire compara 'Los doce trabajos de Hércules' con 'El Diablo Se Viste de Prada'

"Vengo a probar la teoría de que no hay nada bajo el sol". Así ha empezado Espido Freire su sección de este martes en Cuerpos especiales, que ha aprovechado para hablar de la primera parte de El Diablo Se Viste De Prada.

El jueves 30 de abril se estrenó la secuela de película de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt —con la participación de Lady Gaga— y la ocasión se presenta perfecto para hablar de la primera parte estrenada en 2006.

"Es el mito de Hércules con tacones de aguja, café con leche de avena y Andrea Sachs", ha dicho antes de comparar la historia del hijo de Zeus y Alcmena con la de la asistente de Miranda Presley. "Andrea Sachs no entra en una revista de moda, entra es en el olimpo de las pruebas mitológicas con Miranda Presley como vengativa diosa griega. Miranda es Hera", ha seguido antes de comparar los trabajos que el rey Euristeo impuso a Hércules y las pruebas de Mirada a de Andrea.

Prueba 1. El león de Nemea . "El primer día en Runaway. Hércules tiene que matar a un león terrible, Andrea tiene que sobrevivir a ese primer día en que nadie la mira, nadie le habla..."

Prueba 2. La hidra de Lerna. "Tiene siete cabezas, cortas una y le salen dos... Emily Blunt te da una orden, otro asistente te da otra, Miranda aparece te da otra distinta... ¿Nos representa esto que cortas una cabeza y te salen siete?"

Prueba 3. El cinturón de Hipólita. "El equivalente a conseguir el vestuario trabajo perfecto. El noveno trabajo de Hércules era robar el cinturón de la reina Hipólita, la amazona. Andrea, armada con su jersey azul cerúleo, casi perece ante el ataque de Miranda. Porque Miranda es cruel. Miranda ejerce la violencia estética".

Prueba 4. Los establos de Augías. "Hércules limpió los establos imposibles, asquerosos en un día; Andrea, el caos de Miranda... Andrea organiza agendas, vuelos imposibles, caprichos de ultima hora mientras su jefa ni la mira".

Prueba 5.El descenso al Hades. "Miranda le pide conseguir el manuscrito de Harry Potter. Esto es imposible, ilegal e inédito pero va Andrea y lo consigue, y mientras pilla cacho con un escritor que está bueno. Eso no es Hércules eso, es otra liga. Estas cosas no pasan. Es más fácil encontrar el manuscrito inédito que lo otro... Es un poco el embellecedor de la barra de las cámaras, tú le sacas el libro a un autor y se te cae".

"Ahora viene lo interesante. Todas estas pruebas parecen tener un sentido, crecer, mejorar, demostrar tu valía... Pero, no. De repente te das cuenta de que en Hércules las pruebas sirven para redimirse y en El Diablo Se Viste de Prada sirven para atraparla. Andrea mejora se transforma, brilla... Está cambiando una versión imperfecta de sí misma por una imperfecta de sí misma pero ya no es ella. Hércules luchaba contra monstruos y se convierte en héroe. Andrea lucha contra sí misma pero tiene que elegir si quiere seguir en el Olimpo o recuperar su auténtica vida. ¿Vosotros qué elegiríais?".

Eva Soriano y Nacho García no han dudado en su respuesta. Ellos elegirían la nueva vida de Andrea. ¿Y tú?