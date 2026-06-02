Espido Freire: "La La Land parece una comedia romántica pero su estructura es de tragedia griega"

Espido Freire es de las que piensa que La La Land está sobrevalorada. La escritora está cansada de toda esa gente que exclama Oh, qué bonita al oír hablar de ella. "¡No! Es una peli de terror", ha apuntado al arrancar su sección de este martes en Cuerpos especiales.

"La película no solo te dice que tienes que crecer, es que además mientras creces te das cuenta de que el amor de tu vida era un tolai", ha dicho para luego lanzar un ataque verbal contra el personaje de Ryan Gosling. "Yo se lo digo a mis sobrinas Con una que se parezca a Ryan Gosling ni os acerquéis. Y si es poeta, peor. Y si es músico, ni hablemos".

El argumento de La La Land es por todos conocido. Chico conoce chica, chica quiere ser actriz, la vida les separan... "La La Land parece una comedia romántica con colorines color pastel pero su estructura es de tragedia griega. Aquí mezclamos Eurípides y claqué", ha añadido para hacer después hacer un análisis de las referencias de la película.

¿Quiénes son Sebastian (Ryan Gosling) y Mia (Emma Stone)? ¡Orfeo y Eurídice! "Orfeo era un músico capaz de emocionar a los dioses, a los árboles y hasta las piedras. Sebastian es exactamente igual pero cambiando la lira por un piano y el Averno por Los Angeles. Y Eurídice es una ninfa, es el amor perfecto, que la pobre se muere cuando todo parece más perfecto. Para recuperarla Orfeo bajará a los infiernos donde le darán la oportunidad de sacarla de allí siempre que no mire hacia atrás", ha apuntado.

"El mito va de eso, de intentar conservar algo perfecto y que luego se rompa, igual que La La Land", ha añadido la colaborado del morning de Europa FM. "Ya sabemos que Sebastian baja a lo infiernos cada vez que alguien le dice ¿Y si hacemos jazz pero que no sea jazz? Algo que para él es insoportable porque él es puro, él solo lee Anagrama. Él solo escucha jazz".

El final tampoco es una sorpresa: "No terminan juntos pero siguen existiendo dentro del arte del otro". "Te he perdido pero voy a convertir nuestra desgracia en música. Esto también lo hace Taylor Swift", ha apuntado para añadir otra segunda referencia: tempus fugit (el tiempo huye). "Ese tópico literario que básicamente dice Espabila, reina, que esto se acaba".

Para Espido Freire, "La La Land está obsesionada con el tiempo". "Las estaciones cambian, las oportunidades pasan, las audiciones fracasan, las personas llegan tarde... Es una película sobre casi pasa, casi lo consigue", ha reflexionado la escritora para la que la película "es un horror, un espanto" y pone el foco en su montaje final.

"Lo que hace es enseñarte lo que hubiera ocurrido. El universo alternativo. El Y si...". ¡Droga dura para el ser humano! "Nadie se amarga pensando Qué bien salió todo... ¿A qué damos vueltas? Al Y si... Y eso, niños y niñas, es nuestra tragedia cotidiana. ¡Bienvenidos a Eurípides!".

Al final, la película tiene un mensaje claro para Eva Soriano: cuando se va el amor puede llegar algo fructífero, él monta un bar de jazz y ella se convierte en una actriz increíble. "No aceptes la mediocridad porque puede llegar algo mejor", ha reflexionado la presentadora ante la aceptación de Espido. "No te empecines."