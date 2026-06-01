Hablamos con Juan Carlos, ganador de los 10.000 euros de 'Pilla la cita y gana la guita' en 'Cuerpos especiales'

Juan Carlos se la jugó y acertó. No las tenía todas consigo cuando asignó a Lalachus la frase ¿Quieres que veamos el ocaso juntos? pero esa mañana la suerte se puso de su parte.

El viernes 29 de mayo cerró el mes a lo grande al llevarse los 10.000 euros del bote de Pilla la cita y gana la guita de Cuerpos especiales. Los gritos de sus compañeros de trabajo al enterarse del premio se oyeron hasta en Madrid.

"La tercera fue a boleo", confiesa en una entrevista telefónica con Europa FM después de asegurar que en un primer momento no dudó al decir que la primera frase era de Nacho y la segunda de Lala. En la tercera fue cuando no la tenía claro.

Lo suyo fue llegar y besar el santo porque, aunque había probado suerte varias veces respondiendo a las preguntas de Stories del Instagram de Cuerpos especiales, nunca había entrado en directo en el programa y en su primera vez se convirtió en ganador.

Ahora puede presumir de ser el del tercer bote más alto de la historia del morning de Europa FM y ese día quiso celebrarlo invitando a dulces a todos los clientes de Medina Rincón, su establecimiento de pasteles y tartas en Don Benito (Badajoz). "Mi hermana que es la que está en la tienda invitaba a los vecinos", cuenta el oyente habitual de Cuerpos especiales.

Ahora (spoiler) promete alegrar la mañana también al equipo de Europa FM, como prometió a Nacho y Lala, y tiene también claro qué va a hacer con el premio. ¡Las vacaciones de verano se extenderán este año!

Juan Carlos tenía plan de ir a Italia y ahora ha sumado un nuevo viaje para estos próximos meses. El destino, aunque no está decidido, será un lugar de playa dentro de España. Menuda forma de cerrar el mes, menuda manera de empezar el fin de semana, y qué maravilla y qué gustazo de verano.