Eva Soriano le edita el perfil de Tinder a Arkano, ¡y acaban marcándose un 'freestyle' de infarto!

Teneos a Arkano en Cuerpos especiales para presentarnos Match, una canción que define como la mejor que ha hecho en su vida. Eva Soriano no puede parar de flipar con la capacidad de rimar de Arkano y le propone que vaya a un impro-show de humor, aunque él tiene muy claro que no es lo mismo improvisar rimando que haciendo un monólogo: "Yo me considero personas distintas a cuando estoy haciendo freestyle a cuando estoy hablando".

Match además le da nombre al nuevo disco de Arkano, en el que navega por el lado más oscuro de su personalidad: "Vengo de mi anterior disco, Bioluminiscencia, que hace referencia a la luz, que está muy bien porque es como me han criado, mostrando la mejor cara. Pero con este nuevo disco me he atrevido a asomarme a mis partes oscuras, que son muchas y muy grandes".

El Tinder de Arkano

Y con este nombre, Eva e Iggy han querido indagar en el perfil de Tinder del rapero. Que además tiene versión de pago porque la primera vez que se lo abrió se lo cerraron por suplantarse a sí mismo.

Después de repasar las fotos que ha escogido para ligar, Eva da su veredicto: "Tienes muy buen perfil de Tinder porque tienes todos los palos". Aún así, Arkano ha cometido un gran error: dejar a Eva Soriano que edite su perfil de Tinder.

"Tú no sabes que me necesitabas pero, ¡cucu! aquí estoy", con esa bio de Tinder, Eva va a conseguir que Arkano "rompa caderas en dos minutos".

Batalla de gallos: Arkano vs Eva Soriano

¡Nos ponemos serios, llega el freestyle entre Akano y Eva Soriano! Iggy irá lanzando palabras relacionadas con Cuerpos especiales y yu, No te pierdas nada, programa donde colabora el rapero, para que vayan improvisando. ¿Adivinas quién ha ganado?