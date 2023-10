Eva Soriano elige la peor-mejor película de miedo en el especial Halloween de 'Cuerpos especiales'

Halloween es la ocasión perfecta para hacer un maratón de películas de miedo con buenos sustos y buenos embrujos. Eva Soriano, reconocida amante de este género, lo sabe bien y, para facilitarle la elección a los oyentes de Cuerpos especiales, ha dedicado el mes de octubre a revisitar algunos títulos actuales para hacer un ranking de cine de terror.

Cada lunes ha ido analizado las películas vistas —al más puro estilo crítica de cine— y les ha ido otorgando murciélagos según su calidad. Las mejores se han llevado cinco murciélagos y las peores, cero unidades de murciélago.

Esas películas peor valoradas han optado a un premio especial: la estaca de plata a la peor-mejor película de miedo de la historia. Y la ganadora en esta primera edición ha sido Terrifier. El origen, que Eva Soriano cataloga como "una película de mierda que no aguanta por ningún lado". Es tan mala (siempre según la presentadora) que se puede hacer spoilers de alguna de sus escenas más terribles como la de "un payaso luchando contra un extraterrestre".

No te pierdas la sinopsis que hizo Eva Soriano de esta película y repasa todas las analizadas. De la mejor... a la peor.

Expediente Warren: The Conjuring — 🦇🦇🦇🦇🦇

Buena peli, buenos sustos, terror de carácter demoniaco. El demonio siempre llama tres veces. En general muy buena peli, los sustos están bien hechos.

Expediente Warren: El caso Enfield— 🦇🦇🦇🦇🦇

No confundir con The Conjuring (esa es la anterior). El caso Einfield se contextualiza en un pueblo de Inglaterra. Los Warren siempre son una apuesta segura para el terror. Muy buena película, muy buenos sustos, muy buena historia y hay que recordar que todas las cintas de Expediente Warren se basan en hechos reales. Y eso le da una capa de terror máximo porque dices: 'Me puede pasar'.

Sinister — 🦇🦇🦇🦇🦇

Sinister es la historia de un padre al que su familia le importa un pepino y decide llevarla a vivir a una casa en la que ha fallecido gente, aunque la familia no lo sepa y piense que el padre, un escritor de capa caída, está buscando la forma de alimentar su creatividad.

Spoiler, sale mal. Lo que parecen una serie de éxitos para el padre se convierte en una pesadilla porque la casa está un poco embrujada. Está malita. Buenos sustos, buen guion, buen papel de Ethan Hawke... Es una peli que "está bastante guay" y está en la lista de favoritas de Eva Soriano.

Annabelle — 🦇🦇🦇🦇

Annabelle - Tráiler Oficial en español HD

Es la primera entrega de la saga de Annabelle, del universo de Expediente Warren. Una pareja se va a vivir a su nueva casa con su nuevo bebé ("porque ha nacido, no porque lo hayan comprado"). La pareja llega a la casa y empiezan a pasar cosas extrañas: se les va la luz, les sale agua por los sumideros... Total, que dicen: 'este piso está endemoniado'. Y, ¿qué puede estar aquí endemoniado? Pues la muñeca que había en casa, que tiene muy mala cara. Ya sabemos que toda muñeca de porcelana es una persona demoníaca.

Un mal día el padre se va a trabajar fuera y empiezan a pasar cosas sobrenaturales. Según la crítica Soriano, la película "está bastante bien". "La 1 y la 2 de Annabelle a mí me dan miedito. Luego sí que es verdad que en La monja la cagan un poco".

La huérfana — 🦇🦇🦇🦇

Muy buena peli. Protagonizada por Vera Farmiga, que además es la protagonista de los Warren.

The Unholly — 🦇🦇🦇

Tiene todos los ingredientes para que sea una buena película de terror, sustos de carácter demoniaco, una posesión infernal hacia una figura eclesiástica, que eso siempre da yuyu. "Tiene todo para ser una película de miedo pero se queda en tarde de multicine. Le doy tres murciélagos porque está bien grabada. Tiene buenos planos", dice Eva Soriano.

Ouija: El origen del mal — 🦇🦇🦇

Da lo que promete: hacen una ouija y aparece el mal. Hasta ahí todo perfecto.

La película tiene un montón de efectos paranormales y una cosa que hace estremecer. Eva Soriano se refiere a la poca importancia que le dan a los fallecidos. Porque muere alguien medianamente importante en la trama y "ni una lloradita". "Tiran para adelante sin llorar a los muertos".

Ouija: El origen del mal hace que Eva Soriano se plantee ciertas cosas. La gente que te juntas con ellos y dicen: '¿Jugamos a la ouija?'. ¿Por qué no juegas con otras cosas? "¡No se juega a la ouija, la ouija no trae nada bueno. ¿Cuándo alguien ha dicho 'jugué a la ouija y me tocó el euromillón'? ¡Nunca!

Jeepers Creepers: El renacer — 🦇🦇

Tercera película de la saga Jeeper Creepers. "Puedo asegurar de forma rotunda que es la peor, la más floja, con personajes que no enganchan... Le doy dos murciélagos", apunta Eva Soriano. "Bastante floja con sustos que se quedan a medio pelo con clichés de pelis de terror, de la chica que corre y se cae".

El exorcista: Creyente— 🦇🦇

Tiene un buen naming porque tienes que tener mucha fe para que te dé miedo esta película. Para revisarte clásicos del terror y que salgan peor, no lo hagas. Le doy un 2 porque está bien grabada.

Silent House — 🦇

Una película protagonizada por Elisabeth Olsen. La joven de las hermanas se va a casa de su madre y se ve que se ha emparejado con un maromo que está bastante bien, las cosas como son. Lo que pasa que el chico tiene cosas raras, tiene escamas... "Voy a contar un poco porque recomiendo a la gente que no la vea. Es tan mala que se merece un spoiler", dice la actriz. Tiene un solo murciélago.

La monja — cero unidades de murciélago

La monja es una película que se trata la maldición de un convento en el que, de repente, una monja dice "este convento está maldito, este convento está maldito" y traen un cura para que le quite la maldición. Spoiler, también sale mal. La monja tiene todos los ingredientes para que salga un buen caldo de cocido y se queda en un consomé aguado.

"Me parece una película deleznable. Me parece una cantidad de despropósitos... uno tras otro", dice Eva Soriano. "La movida es que es un personaje recurrente del miedo de las películas de Expediente Warren, que la ves y dices 'me cago de miedo', y luego hacen una película de La monja y hacen una pedazo de mierda. Soporífera hasta morir y aún encima con chistecitos. ¿Qué ese esto? ¿Condemor?"

Tiburón negro— cero unidades de murciélago

TIBURÓN NEGRO Tráiler Español (2023)

"Película de tiburones, uno de mis géneros favoritos, pero tiburón demoníaco, es decir, género terrorífico". Esta es la historia de un megalodón —un tiburón gigante extinto—. "Para que os hagáis una idea de la calidad cinematográfica de esta película: no la terminé", ha concluido la crítica de terror.

El tiburón está maldito: hace ver cosas. "Es el ayahuasca del Atlántico. Tú te metes en el agua y de repente el tiburón te hace como alucinar". Dependiendo de qué persona sea, hace ver miembros amputados, medusas... Y acaba matando a los humanos. "De indiferencia", apostilla Eva. La película es una crítica a las explotaciones petrolíferas, una metáfora de lo que es el petróleo. "Le voy a dar un cero como una casa en la escala murciélago y se va directamente a la final para ser la mejor peor película de la historia de terror".

Halloween: el final — cero unidades de murciélago

Una película mala, mala con ganas. Un bodrio monumental para el que se necesitaron cuatro guionistas. ¿Qué tan mal estará el cine actual como para mandar un esperpento de estas características a una sala de cine?

Para el final de la saga, que tendría que ser pirotecnia, te encuentras que en el final de la saga te abren otra historia que no tiene nada que ver con las anteriores. Te abren otra trama para al final ponerte dos minutos de pelea de Jamie Lee Curtis con Michael Myers. Dos minutos de saga.

Vergüenza, tristeza, desdén y, sobre todo, estafa.

The Black Phone — cero unidades de murciélago

BLACK PHONE - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

La historia se desarrolla en torno a la desaparición de una serie niños que se volatilizan de la faz de la tierra sin saber muy bien qué ha pasado con ellos, pero esto cambia cuando uno de los niños secuestrados empieza a hablar a con el más allá. Lo llevan a un lugar en el que hay un teléfono —por eso se llama Black Phone—, y con él empieza a hablar con otros niños supuestamente fallecidos a manos del secuestrador.

"La película te la ves, está entretenida. Ahora, ¿cumple las expectativas que tienes del director de Siniter, que es una obra maestra? Pues para mí no, así que yo le doy tres murciélagos", ha sentenciado Eva.

Terrifier — cero unidades

Es una película gore mala. Si dos fumados se sientan a hacer una peli, saldría cualquier cosa mejor que este truño.. Cero unidades de murciélago. Opta a la estaca de plata a la peor película de miedo.

Con esta selección cinematográfica made in Eva Soriano no te costará dedicar la noche del 31 de octubre al cine de terror.