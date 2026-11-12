LE GRITA A UNA NUBE
Eva Soriano se enfada con las personas que se escudan en la salud mental para justificarse
Eva Soriano se enfada fuerte cada semana en Cuerpos especiales y esta lo ha hecho con las personas que se escudan en la salud mental para justificar ciertos comportamientos. La presentadora celebra que hayamos normalizado ir al psicólogo pero no lo que hacen "ciertos individuos" que se escudan en la frase "Me ha dicho que me tengo que priorizar". "¿Tú? Es como si le dices a Cher, más autotune", se ha quejado en su sección Eva le grita a una nube. "La terapia está muy bien si la usa bien", ha insistido proponiendo la idea de hacer terapia en una sala de espejos y que la persona mencionada pueda dar su opinión. "Si tú llevas tu historia y la psicóloga no la puede contrastar, te van a dar la razón".