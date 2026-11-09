Alcalá Norte y la conexión de su disco 'Dejémoslo como estaba' con Goya

Eva Soriano y Nacho García han empezado la semana con música. Álvaro Rivas y Jaime Barbosa se han pasado por el estudio de Cuerpos especiales para presentar

Dejémoslo como estaba, el segundo álbum de estudio de Alcalá Norte.

Los de Ciudad Lineal lanzaron el disco el pasado viernes 6 de noviembre después de lanzar los singles El hombre planeta, Los llamados pitagóricos y El endemoniao. "Son una muestra bastante representativa de lo que es el álbum", ha contado Álvaro al inicio de la entrevista.

"En general se parecen bastante a la línea que atraviesa el álbum y lo vertebra", ha añadido para luego explicar por qué eligieron Los pitagóricos como segundo adelanto. "Lo sacamos porque no había otro. Al final no somos Rosalía, no sacamos singles para tener alcance. Lo hacemos para que a nuestra gente le mole" .

Fue un poco romper con el pop de El hombre planeta. "Pitagóricos era un poco menos esperable quizás... o sí, para otro tipo de público", ha añadido Barbosa.

Otro de los temas del disco es Claudia, que Álvaro Rivas define como "un delirio de anestesia".

"Sufrí una apendicitis gravísima", ha contado el cantante a Eva y Nacho. "Se me complicó, me operaron tres veces a vida o muerte. Fue muy chungo y, en la segunda de las operaciones, que según Carlos Elías, nuestro guitarrista, ue la más chunga, bajo los efectos del propofol compuse esto, sin yo quererlo", ha explicado sobre la canción que habla de fútbol, genocidios, inmigración y el arzobispo de Cos.

"Al despertar de la anestesia le dije a mi mujer Ponme un teléfono a grabar que tengo algo y canté esto de corrido", ha añadido el cantante. "Entonces, cómo he podido conectar todo esto, pues no lo sé. Eso es pregunta para el psicoanalista".

La historia del título de 'Dejémoslo como estaba'

Elegir el nombre del disco fue difícil para la banda. "Estuvimos mucho tiempo pensado en cómo llamarlo. No nos gustaba la idea de llamarlo con el nombre de una canción y también pensamos en no llamarlo de ninguna manera", ha contado Barbosa.

"Estuvimos hasta por llamarlo 3 como Vivancos 3. Si te gusta haremos el segundo", ha seguido el batería para cederle la palabra a Rivas, encargado de contar su conexión con Goya.

El autor de la portada del álbum, su amigo Carle Naide, se inspiró en un dibujo de Goya que el pintor acompañaba de la frase Esto dejémoslo como estaba. "Y por la importancia de ese personaje en la composición de Carlos, dijo Pues mi cuadro también se llama así y nosotros dijimos, Pues nuestro disco también se llama así".

Goya es también protagonista de algunos de los temas del disco, que incluye referencias a Aristóteles, a Heráclito y a Nietzsche, y que lo convierten en carne de Genius. "A mí me haría ilusión [tener que explicar su significado en la plataforma]", ha reconocido Álvaro imaginándose en un vídeo explicativo con "el Barbosa haciendo unos comentarios" tipo anotaciones a pie de página.

"Yo soy experto en eso. En quitarle la ilusión a las personas", ha dicho el músico en modo pragmático. "Pero lo hago sin querer, lo hago por hacer un chiste".

El FIFA (EA SPORTS) y el concierto en el Movistar Arena

Alcalá Norte forma parte de la banda sonora oficial del videojuego EA SPORTS FC 27 con su canción El Hombre Planeta, que ha escalado reproducciones en plataformas gracias a su cameo en el videojuego.

"Se sigue jugando bastante. Nos ha venido muy bien", han explicado sobre la primera canción del disco que vuelve a estar lleno de referencias a Ciudad Lineal, su barrio.

Los motivos están conectados con los delirios de Álvaro, que durante un tiempo estuvo convencido de que los tres que no eran de CiudadLi querían que dejasen de ser la banda de CiudadLi. "Lo pagué haciendo un montón de canciones de CiudadLi", ha contado, a lo Barbosa ha añadido una puntualización: "Así fue, una época muy buena".

Dejémoslo como estaba incluye también canciones en otros idiomas como francés e inglés y la banda no descarta en un futuro incluir el alemán. Rivas está a tope con el idioma desde hace 250 días. ¡Y esa no es su afición más extraña!

Al cantante le ha dado también por el yoga, como ha contado antes de hablar del concierto del 20 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid. La banda debutará en la arena madrileña y Rivas y Barbosa ya saben cómo llegarán al recinto.

"Yo iré en el 21", ha dicho el cantante sobre su plan de ir en bus. "Y yo en el metro", ha añadido su compañero antes de lanzarse al juego de Eva y Nacho. Los dos miembros de Alcalá Norte han jugado a adivinar sus canciones y (spoiler) el juegos se lo ha llevado Barbosa.