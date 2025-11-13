Eva Soriano, contra el ghosting: "Es muy poco responsable, no sabes los sentimientos que puedes despertar en la otra persona"

Ha sido el 11 del 11, día del soltero, y Eva Soriano tiene algo que decir a este respecto. La presentadora de Cuerpos especiales abraza su soltería y las ventajas que esta le otorga —tiene toda la cama para ella, puede ver Gossip Girl a las 12 de la noche sin justificarse, pide la comida a domicilio que ella quiere...—, lo que pasa que hay días que le apetece tener una aventurilla.

"El problema es que lo que no me gusta de los chicos es que son chicos", le ha contado a Nacho García para introducir su ya clásica sección Eva le grita a una nube.

Porque cada vez está más extendida la práctica del ghosting. "Tu WhatsApp extiende cheques que luego no puede pagar", ha dicho sobre ese momento en la que la otra persona desaparece de pronto. "¿Qué eres? ¿Casper?", ha añadido sobre los chicos que son como Neruda por que "se gustan cuando callan y están como ausentes". "Tienen muchas palabras y un día dicen 'ya no'. Es gente que tiene la inteligencia emocional de un mono", ha dicho antes de relatar los problemas que todo esto acarrea.

Porque Eva, cuando tiene una cita, tiene que organizarse y planear, por ejemplo, el calendario del pelo. "Tengo que cuadrarlo pelo para no llegar a la cita con el pelo pegado como si tuviese cinco litros de aceite en la raíz. Y luego también tengo que escoger el outfit", le ha dicho a su compañero sobre lo difícil que resulta encontrar "el equilibrio entre sexy y coquetona".

"Soy una tía comprensiva si me lo explican. Si no apareces porque te salen de tus güevarros, me enfado"

"Y luego te digo una cosa. Tener la cita implica sacar un día de tu tiempo. Implica que un viernes por la tarde le diga a mis amigas No voy a tomar un vino solo porque este fulano me pareció majo y luego el fulano desaparece", ha seguido. "Después de todo esto, de toda esta preparación, te mereces que te dé Trepito, que de repente se le caiga el pito".

Eva Soriano dice que ella entiende que alguien pueda saltarse una cita de este tipo porque le surge algo, pero pide que se lo expliquen. "Si no apareces porque te salen de tus güevarros pues me enfado", ha dicho antes de lanzar un aviso a todos los ghosteadores.

"El ghosting es muy poco responsable. No sabes los sentimientos que puedes despertar en la otra persona. Tú te ves ghosteada y tienes una sensación de abandono, de no ser suficiente para nadie, de ganas de asesinar...", ha reflexionado. "No sabes qué hay detrás de esa pantalla. Igual detrás de esa pantalla hay un apersona sufriendo, pasándolo regulinchi. Tú dices 'No le contesto' y esa persona está en su casa vestida, como ET cuando sale del armario de Elliot, esperendo a que le des al timbre para bajar".

"Practiquemos más el honesting para no llevarnos disgusting"

Al final no es tan difícil quedar bien. "Hay veces que poner un punto y final a las cosas es necesario", ha añadido la presentadora, que defiende que las historias tienen que tener un final y no ser como la peli de Origen.

"En esta sociedad en la que todos somos cada vez más superficiales, cada vez estamos más metidos en nuestra movida y cada vez debemos practicar más el honesting. Decir cosas reales, No quedo contigo porque no me gustas. Ese mal trato me lo llevo, pero por lo menos estás siendo claro. O Eres más fea que una mierda. OK pero por lo menos no me quedo en casa pensando ¿Estará vivo? Practiquemos más el honesting para no llevarnos disgusting".