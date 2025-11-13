Rosalía publica imágenes vestida de novia tras confirmar que dejó a Rauw Alejandro días antes de la boda

Rosalía ha deslumbrado con su último disco. LUX se muestra imparable en número de escuchas en plataformas digitales. El disco de la catalana se enmarca probablemente como su trabajo más espiritual hasta la fecha, que se presenta como un viaje de lo terrenal a lo divino a través de una serie de letras introspectivas y un sonido, que a pesar de salirse de lo comercialmente estipulado, se ha coronado. "El disco viene de las ganas de aprender a entender el otro y quién soy yo realmente. Me encanta explicar historias. La música es un medio para contar historias, pero planteado varias ideas" ha detallado la artista de Malamente en Billboard.

Y continúa la promoción del álbum con contenido que enloquece a los fans: la sesión fotográfica de la artista para este nuevo disco. De la mano del fotógrafo Noah Dillon, Rosalía aparece en distintos escenarios, dejándose seducir por la cámara y por el aura de LUX. Y en algunas de ellas la cantante aparece vestida de novia.

De hecho, son estas instantáneas las que funcionan como los visuales de la canción La Perla, una de las más destacadas del álbum en la que, mezclando el vals y los sonidos tradicionales de la cultura mexicana, la artista le lanza pullas a una figura masculina. De hecho, todo apunta a que se trata de Rauw Alejandro, el cantante con el que la catalana estuvo comprometida.

Estas imágenes han sido publicadas días después de que la artista confirmara que decidió cancelar la boda poco antes de su celebración. Y es que Rosalía dejço caer en su entrevista en M Le magazine du Monde que su historia es similar a la de Santa Rosalía de Palermo, santa en la que está inspirada su tema Focu 'ranni."Era una ermitaña, iba a casarse. Y luego decidió no hacerlo el día antes de la boda. Me pareció una coincidencia increíble". Sobre aquella "coincidencia", la artista suspiró y dijo: "Es una larga historia".

Unas declaraciones con las que Rosalía podría dejar caer que esa coincidencia vino a raíz de su ruptura con el puertorriqueño, con quien se hicieron públicos sus planes de boda en marzo de 2023 a través del vídeo musical de Beso. Una historia de amor que, sin embargo, tuvo su final en julio de ese mismo año. Ahora, años después, podemos saber el momento tan oportuno en el que ocurrió la separación.

La Perla, ¿una canción con referencias a Rauw Alejandro?

La Perla se ha convertido en uno de los mayores éxitos de este disco. Una canción que se presenta como una carta abierta donde relata a una figura masculina que define con calificativos como "decepción local", "rompe corazones nacional" o "un terrorista emocional". Una canción que, a juzgar por su letra, expresa decepción y desamor.

Precisamente, muchos de sus fans en redes sociales apuntan a que este tema sería una canción dedicada a su pasado amoroso con Rauw Alejandro. Incluso hay quienes se han atrevido a especular sobre el vestido que lleva Rosalía en los mencionados visuales, y aseguran que se trataría del posible vestido que iba a llevar la artista el día de su boda con el puertorriqueño.

Lo mismo ocurre con el tema Focu 'ranni, con versos claramente sobre su relación con el intérprete de Todo de ti: "Quería ir de blanco y fui de violeta", "Ya nadie tirará arroz al cielo, ni habrá borracheras, ni flores", "Nunca de tus propiedá'", "Grabé tu nombre en mis costillas (por el tatuaje de 'Raúl')"....