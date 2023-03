Eva Soriano graba un vídeo para Chayanne declarándole su amor gracias a Lele Pons: "Te admiro y te quiero"

Aprendió a bailar con Salomé y gracias a este exitazo Chayanne no solo se convirtió en uno de sus cantantes favoritos, sino que las flechas de Cupido tocaron su corazón y lo convirtieron en su amor platónico. Desde que era una niña suena con conocerlo, con poder acercarse a él aunque sea para pedirle una foto o un autógrafo. Eva Soriano siente pasión por el cantante de Puerto Rico.

Tanto es así que cuando Eva Soriano supo que Lele Pons, su sobrina, iba a venir de invitada a Cuerpos Especiales junto a su flamante marido Guaynna, empezó a cavilar una estrategia para ponerse en contacto con él.

Compuso una súplica musical al ritmo de Humanos a Marte llena de piropos para el artista en la que pedía a Lele que le echase un cable para ponerlos en contacto. Lele, ¿tú le puedes decir? / ¿Me puedes ayudar? / Mandarle esta canción por whatsapp / Te puedes volver a casar / Me puedes invitar/ Y le saco a bailar… La letra no deja lugar a dudas.

Pocas horas después de que la canción viese la luz, la influencer se topó con ella en las redes sociales. "Ahh claro se la mando", comentó bajo el vídeo. Y claro, cuando este miércoles la cantante e influencer ha pisado el estudio de Cuerpos Especiales ya sabía de qué iba toda la vaina.

Haciendo gala de un escepcional buen humor y una amabilidad apabullante, Lele ha dejado a Eva Soriano su propio teléfono para que grabar un mensaje en vídeo para Chayanne, enviárselo a su número pesonal y que por fin el artista sepa de la existencia de Eva. Si le corresponderá o no es algo que todavía no sabemos...

"Sorpresa, ¿quien soy? No lo sabes. Soy Eva Soriano, me recordarás porque te envío muchos DMs y muchas cosas. Estoy aquí con tu sobrina Lele Pons y con Guaynna, no es que yo le haya robado el móvil a Lele... Me haría muy feliz que me enviaras algo, un vídeo, un tuit, un calcetín... Me da igual. Te admiro mucho y te quiero, adiós", dijo.

El pasado día de San Valentín Eva Soriano se llevó un buen chasco tras ser víctima de una broma de Alba Cordero. La colaboradora aseguró a Eva que había conseguido una felitación personal del cantante para ella pero todo resultó ser un fake. El que grabó el mensaje no era el Chayanne real, sino Joaquín Reyes haciéndose pasar por él.