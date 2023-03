Lele Pons y Guaynna presentan disco y destapan los entresijos de su boda: "No tomamos alcohol"

¡La pareja que ha organizado el evento del año y eso que solo estamos en marzo! Lele Pons, que tiene una reacción alérgica al pegamento de las pestañas, se ha puesto unas gafas de sol bien grandes para no faltar a su cita con los Cuerpos Especiales.

Un disco juntos, su regalo de bodas particular

La artista venezolana y el cantante puertorriqueño van juntos a todos lados. Solo hace unos días que se dieron el sí, quiero en una multitudinaria boda en Miami en la que no faltó ningún detalle y ahora recorren el mundo presentando su disco en conjunto, Capitulaciones, que llega el 6 de abril.

"Nos comprometidos y a los siete meses nos casamos, ahora el álbum... Es como un parto natural, un proceso cargado pero que disfrutamos mucho", dice Guaynna sobre este frenético ritmo que han llevado últimamente.

Abajito, la primera canción del álbum que ha visto la luz, es un auténtico petardazo que se puede perrear bien hasta el suelo. ¡Y el videoclip oficial es una recopilación de imágenes de su boda!

"Hay varias canciones que son super reggaeton, aunque también baladas y techno", cuentan los protagonistas, que sí cantan y producen juntos pero curiosamente no comparten gustos musicales. "Tú eres muy Beyonce y Taylor Swift", le dice Guaynna a Lele. "Pero también ponemos Aitana", matiza ella. "En un karaoke cantaríamos Daddy Yankee", revelan.

Su boda hace unas semanas fue uno de los acontecimientos del año. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de vídeos de la ceremonia, el convite, la fiesta posterior...

Paris Hilton, Aitana, Sebastián Yatra, Chayanne, Lola Índigo o Anitta no quisieron perdérselo. "Nosotros no tomamos alcohol, ni cigarros, ni drogas ni nada, pero nuestros amigos...", deja caer Guaynna sobre las bebidas espirituosas que se consumieron aquel día. No hace falta que nos lo jure, nos lo creemos... Menos mal que ninguno terminó como la madre de un invitado, que se rompió la nariz en un pequeño incidente.

Lele Pons, que siempre ha naturalizado sus cambios físicos, confiesa que es medio abstemia. "Yo no tomé ni en la boda ni en la despedida, quiero estar presente. Cuando salgo con mis amigas a rumbear sí, pero tampoco soy esa persona que vomita", confiesa Lele Pons.

La entrevista no podía terminar sin mencionar el amor platónico que Eva Soriano siente por Chayanne, tío de Lele Pons, un romance que cada vez está más cerca de hacerse realidad. ¡Lele Pons ha prometido enviarle el vídeo que Eva ha grabado confesándole sus sentimientos!