Chayanne es el cantante del amor. El artista puertorriqueño tiene una canción perfecta para cualquier San Valentín, de ahí que Alba Cordero lo haya elegido como protagonista de la playlist de San Valentín de Cuerpos especiales.

Por eso, por qué no decirlo, porque Eva Soriano es su fan número 1. Cualquiera que siga su cuenta de Instagram sabe bien que los fines de semana se viene muy arriba con las canciones del puertorriqueño, y en Cuerpos especiales es incapaz de controlar sus movimientos cuando suena Humanos a Marte.

Sabedora de esto, Alba Cordero ha querido darle una sorpresa por este 14 de febrero. "No quería que pasaras San Valentín sin Chayanne y he movido mis hilos...", le ha dicho antes de compartir con ella un audio de WhatsApp. "No es verdad", ha dicho emocionada la presentadora... "Os juro que si es alguien poniendo voces, ¿es Chayanne? ¿Me estáis vacilando? No me hagáis esto?", ha continuado antes de que sonase el audio de... Joaquín Reyes.

Eva Soriano en 'Cuerpos especiales'. | Europa FM

La playlist de Chayanne para San Valentín

Superada la decepción, toca que suene la música. Esta es la playlist de Chayanne para San Valentín.

Primer San Valentín con tu pareja y celebración en la Tagliatella: Completamente enamorado

Después de varios días de San Valentín entre semana, te llega uno en sábado y puedes salir a bailar: Salomé

Décimo San Valentín y ya no importa qué día de la semana es 14 de febrero, hay que celebrar siempre: Torero

San Valentín en 2021 cuando ya no hacían falta guantes para tocarse: Humanos a Marte

Parejas que usan desodorante natural y viven cada día como si fuese el último: Madre Tierra

Tu pareja no sabe cómo celebrar San Valentín y cambia de plan cada 15 minutos: Caprichosa

Si tu pareja te quiere animar en San Valentín: Boom Boom

Lo dicho, hay una canción de Chayanne para cada 14 de febrero.