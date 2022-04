Eva Soriano e Iggy Rubín se enfadan con Veintiuno por lo que han hecho en 'Cuerpos especiales'

Sorpresa para Eva Soriano e Iggy Rubín en Cuerpos especiales. Es miércoles y en el morning de Europa FM eso es sinónimo de doble juego para nuestros presentadores. El primero, adivinar a los invitados de programa, y el segundo, enfrentarse a ellos en un cara a cara con Alba Cordero como mediadora.

Ellos son Diego y Yago de Veintiuno, que ya estuvieron en el estudio en octubre para presentar La llorería. Ahora tienen entre manos La ruina y el juego es de arqueología y yacimientos... "No, es broma. Me he agarrado al discurso de los Odeón, a ser una banda, a salir de gira y a ser música en general, así que os traigo canciones relacionados con esto", ha dicho antes de empezar la batalla.

¿Los ganadores? Veintiuno, que han barrido con un 3-1 al saber aprovechar un fallo de Eva y vencer en el enfrentamiento final todo o nada. ¡Es la primera vez que Eva e Iggy pierden en este juego!

"Esto no va a quedar así. Es la primera vez que nos ganan en este programa, así que quiero que volváis la siguiente semana laborable para jugar otra vez", ha gritado Eva. "Y a partir de ahora estáis expuestos a que yo voy a ir a un concierto vuestro a reventarlo", ha amenazado Iggy entre risas.

El discurso de Veintiuno en los premios Odeón

El juego propuesto por Alba Cordero está inspirado en el discurso se de Veintiuno en los premios Odeón, donde se hicieron con el premio a Artista Revelación y epataron con sus palabras.

"Somos una banda. Nosotros queríamos hacer música juntos cuando empezamos, así que empezamos a ensayar y a tocar en el garaje de un pueblo de Toledo porque queríamos hacerlo juntos. Durante mucho tiempo hemos perdido más de lo que hemos ganado y lo hemos hecho juntos. Nos ha robado gente que decía que creía en nosotros y hemos vendido nuestros instrumentos para pagar las grabaciones en las que sonaban esos instrumentos. le hemos falsificado en DNI a Yago, que era el pequeño, porque no podía tocar en un club, era menor de edad. Y estamos en esto desde que perdemos, porque nos iba mal, y estaremos después de que nos vuelva a ir mal porque somos una banda. Porque esto tiene sentido para nosotros porque lo hacemos juntos".

"Estamos en un momento en que tener una banda es un poco, parece ser, molesto para todo el mundo porque hay que mover a mucha gente... ¡Fliparías! No se ponen malas caras pero piensan que es más fácil hacer una gira en un coche pequeñito que en una furgo", se han quejado Diego y Yago. "A mí me flipa cualquier tipo de música que alguien salga con una base y mole, me flipa, pero ¿se ha convertido en un problema que lleven una guitarra?".

Y hablando de los Odeón, hay que hablar de La ruina. Veintiuno sacó su canción el mismo día que recibieron su premio. Fue una jugada redonda. "Nos hizo la promo sin querer y es la primera vez que nos sale una bien".