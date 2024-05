Eva Soriano pide soluciones para las botellas de plástico con el tapón pegado: "Te rasura la nariz"

Es una cosa que está bien y está mal a la vez. Antes de nada, Eva Soriano quiere dejar claro que en Cuerpos especiales están a favor de reciclar y en contra del cambio climático. Pero hay una cuestión que tiene a la presentadora un pelín peguijosa.

"Hay una cosa del reciclaje de residuos que ha llamado mi atención. ¿A quién se le ha ocurrido lo de pegar el tapón con la botella?", se pregunta sobre este cambio en las botellas de plástico para favorecer que los residuos vayan al mismo contenedor y nada se pierda por el camino.

"El tapón no se retira lo suficiente para beber de forma digna. Este invento no es para todas las narices", dice. Nacho, que tiene un grandísimo olfato, lo ratifica. "Esto te rasura la nariz", exclama. Muy tajante, Eva denuncia que "queremos diversidad para todos los cuerpos, pero no para todas las narices, las no normativas también están ahí".

Su solución es poner el hilo más largo. Algo que ya hacen las cantimploras: "Dos milímetros solo para que el tapón cayera un poco, para que no bebiéramos y pareciéramos payasos". Ella solo pide una solución para que todos estemos contentos. La madre tierra y las narices del mundo.

