Eva Soriano: "No puedo contar quién me ha contagiado de covid, he firmado un contrato"

Te interesa Eva Soriano revela el curioso síntoma que está teniendo tras contagiarse de coronavirus

Tenemos a Eva Soriano en Cuerpos especiales vía telefónica para que nos vaya actualizando sobre sus avances en su lucha contra el coronavirus. Si ayer nos explicaba en una nota de voz de la variante Ómicron le estaba haciendo que le sudase mucho el culo, ahora nos explica qué es lo que está llevando peor: los mocos.

Además, Eva nos ha explicado que ha creado un grupo con otras personas que también se ha contagiado para ir compartiendo sus experiencias: "Lo que hacemos ahí, básicamente, es hablar de cómo estamos. Y cada día es un mundo porque de repente uno ha perdido el gusto, otro le ha fallado la rodilla..."

Sobre su último nuevo síntoma, Eva nos explica cuál ha sido: "Ayer por la tarde fui a comerme un plátano y dije 'este plátano no me sabe a nada', y ahí saltaron todas las alarmas. Estoy teniendo cosas de primera ola".

"Entonces lo puse en el grupo y una persona del grupo me dijo 'empieza a oler colonias y productos fuertes para que se te reeduque el olfato", ha añadido Eva, a lo que Iggy le ha dicho "mejor que vayas a un médico". "En realidad somos un grupo de señoras dándonos consejos".

Por último, Iggy ha querido sonsacarle quién le ha contagiado el covid: "No puedo porque he firmado un contrato. Quizá en un futuro sí pero ahora no puedo".