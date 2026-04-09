Eva Soriano: "¿Qué es el chándal? Elástico. ¿Para qué? Para que él se amolde a tu vida, no tú a la de la prenda"

Eva Soriano le está pegando fuerte al chándal. A la presentadora de Cuerpos especiales le regalaron varios por su cumpleaños y los lleva siempre que surge la ocasión, como hemos visto en sus redes sociales.

Las críticas, claro, no se han hecho esperar y algunos seguidores le han cuestionado por usar esta prenda. "Me han llegado a decir cosas como Tú no tienes edad para llevar chándal", le ha dicho a Nacho García para introducir su sección Eva le grita a una nube.

"Pero ¿cómo no te va a gustar a ti llevar chándal si es la prenda de ropa que lleva Kill Bill, los de Los Soprano y Chenoa? Yo creo que esas tres personas no pueden estar equivocadas", ha dicho para pedir a Javi Sánchez mus tensión.

Esto no es un paseo por el valle, no. "¿Por qué no voy a poder parecer una entrenadora rusa en las olimpiadas del 92? No es un mal plan", ha reivindicado la presentadora dejando claro que ponerse chándal no significa convertirse en Vicente de La que se avecina. "No, mi amor. Rosalía, persona con chándal. Bad Gyal, persona con chándal. No podemos estar tres pedazos de divas equivocadas si las tres llevamos chándal", ha añadido.

"No podemos estar tres pedazos de divas equivocadas si las tres llevamos chándal"

¡Y una cosa más! "Tú llevas unos jeans, te sientas y dices Cómo me roza la costura del jean. ¿Sabes qué no te roza? El chándal. ¿Qué es el chándal? Elástico ¿Para qué? Para que él se amolde a tu vida, no tú a la de la prenda. Porque para apretar ya está la vida", ha apuntado antes de soltar una retahíla de palabras —Chuchamba, chimpancé, churros, chochito— con una cosa en común: "Todas empiezan por CH".

"Vosotros os creéis que Melanie de las Spice Girls es Mel C por Chisholm. No, era por el chándal", ha apuntado en esta línea para celebrar que es la prenda que "nos ha dejado uno de los mejores chistes de la humanidad". "¿Qué es un policía en chándal? Un polideportivo".

Basta ya de denostar al chándal y considerarlo una prenda de segunda. "El chándal es una prenda para empoderarse, porque es una prenda que te permite hacer todo lo que quieras. Así que tengo un pequeño poema para el chándal", ha dicho antes de lanzarse a recitar.

El poema de Eva Soriano al chándal

Oh, prenda hermosa

Gentil y elástica

Me haces lucir siempre fantástica

Seas de terciopelo, lycra o táctel,

Contigo se puede ir cómoda

y lucir bien roneante

Que me entierren contigo en mi sepultura

Yo siempre alta costura

Porque cuando la vida aprieta de más

Solo tú, chándal, sabes donde aflojar