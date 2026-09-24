UNA SEMANA MALITE

Eva Soriano se queja de la incongruencia de los virus: "¿Quién pilla una gripe gorda a principios de septiembre?"

Eva Soriano todavía no supera la gripe de septiembre. Ya no tiene fiebre y casi no tiene mocos pero está enfadada. Le saca de sus casillas la incongruencia de tener un virus de esta categoría, con 39,5 de fiebre, mientras la gente está en la playa todavía. La presentadora de Cuerpos especiales pide solo un poco de coherencia. "Gripe, cohabita cuando haga frío, que estemos todos en casa tranquilitos y una colcha nos quede bien. Si el sol está pegando, por qué estoy yo tiritando".